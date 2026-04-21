Артемий Лебедев против Олеси Иванченко: кто настоящий хам?

Очередной скандал в благородном семействе: профессиональный провокатор Артемий Лебедев был приглашен на шоу «Натальная карта», где оскорбительно выступил в сторону ведущей программы Олеси Иванченко. Ролики-нарезки выпуска разлетелись по интернету быстрее, чем горячие пирожки в школьной столовке. Соцсети бурлят: одни требуют в срочном порядке отменить дизайнера, другие неистово встают на его защиту, а третьи просто наслаждаются зрелищем — ничего удивительного, когда на сцене разворачивается публичная драма. Хлеба и зрелищ, как говорится.

Первым делом я возмутилась — импульсивно, интуитивно и оперевшись исключительно на рилсы, которые попались мне под руку. В этих коротеньких видео дизайнер и шоумен с ухмылкой предлагает Иванченко, простите, «сосать» на ее вопрос, что ей делать с таким неразговорчивым гостем. Очень по-учительски мне захотелось громко, с пафосом, с поднятым указательным пальцем воскликнуть, поправляя очки: «Да как он посмел?!» Захотелось немедленно встать на защиту бедной Олеси, осудить Лебедева, закидать его виртуальными помидорами (что, впрочем, и происходит сейчас).

Конечно, такая эмоциональная реакция, блокирующая разум, связана у нас с вами с какими-то личными воспоминаниями. Я вот накопала среди своих такие: пару лет назад я попала на импровизационное шоу — стендап, где участники безжалостно подкалывали друг друга и публику. Ничего особенного, формат довольно распространенный. Как зритель я хохотала до слез над особо уморительными репликами в адрес аудитории, пока одна из таких реплик не пришлась в мой адрес. Все было прилично и пристойно, в рамках шоу и словесной игры, но… Черт возьми, как было обидно! Тогда я не просто поняла расхожую мысль, но почувствовала на себе: зона разрешенного хамства — штука тонкая. Сегодня ты смеешься над чужой шуткой, а завтра — глотаешь обиду от похожей. Где грань? И кто ее должен охранять? А может, и не должна она охраняться вовсе.

…Справившись с эмоциями и нахлынувшими воспоминаниями, я посмотрела-таки выпуск целиком. Да, два часа этого, мягко говоря, специфического контента дались мне с трудом, но оно того стоило: стало очевидно, что судить книгу по обложке, а Артемия Лебедева — по нарезкам выпуска — не стоило бы никому. Оказалось, что униженная и оскорбленная (и здесь нет никакого сарказма с моей стороны!) Олеся Иванченко и сама не промах походя унизить и попытаться оскорбить. О, я ни в коем случае не оправдываю хамства товарища Лебедева, но ведь каждый участник этого шоу вроде как понимал, в какую игру здесь играют, разве нет?

Когда мы включаем программы, в которых подтрунивание разной степени резкости, фоновый матерок и взаимные подколки не просто допустимы, а заложены в ДНК формата, чего мы ожидаем — диалога аристократов за чашечкой чая? Увольте!

Ведущие таких шоу (идущие на эту должность не то чтобы поневоле) обязаны провоцировать и, что важнее, быть готовым к провокациям. Особенно когда зовешь известного мастера острых высказываний, для которого предельная прямолинейность, переходящая в резкость, отсутствие наносной эмпатии — это синонимы его фирменного стиля.

На каждое подобное шоу, где появлялся Артемий, он приходил с ожидаемой риторикой и узнаваемым поведением. И странная чувствительность Иванченко, которая до этого эпизода проходилась по матушке Лебедева и позволяла себе другие высказывания на грани фола, немного удивляет.

Но все же: оскорбительно ли прозвучало высказывание Лебедева? Безусловно. Оскорбительно ли вела себя ведущая до этого момента? Безусловно.

В этом и парадокс: мы с вами вдруг (!) решаем, что в мире, где каждый второй мем построен на сарказме, а диалоги в соцсетях напоминают перестрелку колкостями и набрасывание сами знаете чего на вентилятор, кто‑то внезапно обязан соблюдать приличия.

Но разве не сама атмосфера шоу провоцирует на такие реплики? Разве не мы, зрители, годами аплодируем юмору на грани, а теперь возмущаемся, когда грань пройдена? Это как требовать от боксера на ринге, чтобы после особо болезненного нокаута он немедленно извинился перед соперником. Ну, извините (собственно, так и сказал Лебедев). Все участники этого шоу в курсе правил игры. Больно? Не играй.

Значит ли весь этот текст, что я оправдываю Лебедева? Отнюдь! Впрочем, как не оправдываю и Иванченко. Подозреваю, что они оба не нуждаются в моей индульгенции и продолжат юморить в свойственном им манере.

Но для меня юмор — не лицензия на хамство, и я верю, что даже в рамках провокационного формата можно оставаться интеллигентным человеком. Конечно, мы же с вами знаем, что спрос рождает предложение, и такой контент мы требуем сами — а значит, несем и долю ответственности за все, что происходит на экране. Потому предлагаю не устраивать охоту на ведьм в лице Лебедева, а подумать, какое именно комичное мы хотим видеть, а какое готовы жестко пресекать и не потреблять.

