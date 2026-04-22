Беспилотники ВСУ атаковали Донецк и Белгород. Военная операция, день 1519-й

Предполагаемое количество граждан Украины, которые планируют вернуться обратно в страну по окончании военных действий, становится все меньше. Об этом изданию «Телеграф» заявил замдиректора института демографии Национальной академии наук Украины Александр Гладун.

«Процент тех, кто планирует приехать обратно, постепенно сокращается. <…> Общий мировой опыт неутешителен: чем дольше идет война, тем меньше людей возвращается. Если домой приедет 40%, а лучше 50% – это уже будет хорошим результатом», — отметил он.