Беспилотники ВСУ атаковали Донецк и Белгород. Военная операция, день 1519-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1519-й день
Алексей Коновалов/ТАСС

Один мирный житель получил несовместимые с жизнью травмы в результате атаки БПЛА ВСУ на коммерческий объект в Белгороде. ВСУ атаковали семь муниципальных округов Белгородской области за минувшие сутки, ранены четыре человека. Пять жилых домов и гражданские машины повреждены в центре Донецка в результате массированного удара украинских дронов. Тела двух человек извлекли из-под завалов в Сызрани, где обрушился подъезд дома из-за атаки ВСУ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

18:07

Турция прилагает усилия для мирного завершения конфликта между Россией и Украиной и возобновления переговоров между ними, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

17:52

Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром обороны Испании Маргаритой Роблес и обсудил с ней военное сотрудничество, сообщает «Интерфакс-Украина».

17:40

Сотрудник перерабатывающего предприятия ранен в поселке Погар Брянской области в результате удара украинского дрона, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавший доставлен в больницу, необходимая помощь оказана.

17:28

Краснодарский краевой суд признал виновной гражданку Украины в шпионаже в пользу Украины. По заданию СБУ она собирала и передавала информацию об объектах военной и гражданской инфраструктуры. В региональной прокуратуре сообщили, что ей назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

17:16

Предполагаемое количество граждан Украины, которые планируют вернуться обратно в страну по окончании военных действий, становится все меньше. Об этом изданию «Телеграф» заявил замдиректора института демографии Национальной академии наук Украины Александр Гладун.

«Процент тех, кто планирует приехать обратно, постепенно сокращается. <…> Общий мировой опыт неутешителен: чем дольше идет война, тем меньше людей возвращается. Если домой приедет 40%, а лучше 50% – это уже будет хорошим результатом», — отметил он.

17:04

Компания «Белнефтехим» подтвердила возобновление транзита российской нефти через Белоруссию в направлении Венгрии и Словакии, сообщает БелТА.

16:53

Доверие между Словакией и Украиной подорвано, заявил словацкий премьер Роберт Фицо, его слова приводит издание DennikN. Он усомнился, что нефтепровод «Дружба» «вообще будет восстановлен».

«Я бы не удивился, если бы кредит Украине в €90 млрд был разблокирован, и тогда поставки снова остановятся», — сказал он.

16:41

Сорок беспилотников противника перехвачены дежурными силами ПВО в период с 8 до 16 часов мск, сообщает Минобороны России.

Дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской и Курской областями.

16:29

С юридической точки зрения Евросоюз пока не завершил процедуру согласования выделения Украине кредита на €90 млрд, на это понадобится еще несколько дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный европейский источник.

«Кредит согласован сегодня на уровне постпредов. Для его финального утверждения запущена письменная процедура в Совете Евросоюза. Ждем ее завершения на этой неделе, возможно, в четверг», — сказал он.

16:17

Венгрия и Словакия сняли вето с европейского кредита Украине на €90 млрд на 2026–2027 годы, но подтвердили свой отказ от участия в программе. Об этом рассказал ТАСС европейский дипломатический источник.

16:05

Украина начала заполнять трубопровод «Дружба», сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова.

«Сегодня утром началось повышение давления и заполнение нефтепровода «Дружба» на украинской стороне из Белоруссии. Ожидается, что перекачка и поставка нефти в Словакию возобновится завтра, 23 апреля, утром», — отметила она.

15:58

Украина согласна только на полноценное вступление в Европейский Союз, заявил глава МИД Андрей Сибига, комментируя информацию СМИ о предложенных Германией и Францией льготах для Киева вместо ускоренного принятия в сообщество.

«Есть позиция президента, что никаких эрзац-членств. Ни одного из них мы не примем. Это четкая позиция», — приводит его слова издание «Страна».

15:37

Сооснователь немецкой партии ССВ Сара Вагенкнехт задалась вопросом, почему Киев финансируют не украинские миллиардеры, а немецкие налогоплательщики, отреагировав на сообщения в СМИ о покупке украинским олигархом Ринатом Ахметовым квартиры в Монако за несколько сотен миллионов евро.

15:12

Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили о новом пакете финансирования на сумму более €600 млн для «поддержки срочных проектов по восстановлению на Украине».

14:52

ВСУ за минувшие сутки атаковали территорию Запорожской области 20 беспилотниками, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

14:39

Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

14:24

Reuters: постпреды ЕС одобрили кредит Украине на 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против России.

14:14

ВСУ атаковали с помощью беспилотников Грайворонский и Белгородский округа Белгородской области, ранены два мирных жителя, в том числе 15-летний юноша, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

14:01

Голопристанская центральная районная больница получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

13:45

ВС РФ за сутки поразили объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 131 районе, сообщили в Минобороны.

13:37

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не отказывается от встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским в любой столице мира, добавив при этом, что такие площадки, как Москва и Минск не приемлемы.

13:23

🔴 Минобороны: российские средства ПВО сбили за сутки 368 беспилотников самолетного типа ВСУ.

13:10

Потери ВСУ в результате действий российских войск составили порядка 1,1 тыс военных за сутки, сообщили в Минобороны РФ.

12:38

Украинские Telegram-каналы сообщают о кольце дыма, которое поднялось в небо над Запорожьем после взрыва, последовавшего за ударом БПЛА.

12:13

🔴 Один мирный житель погиб, еще один ранен в результате атаки БПЛА ВСУ на коммерческий объект в Белгороде.

12:05

Пять жилых домов и гражданские машины повреждены в центре Донецка в результате массированного удара дронов ВСУ, сообщил журналистам представитель Следственного комитета РФ.

11:46

Группу иностранных наемников удалось уничтожить при штурме Гришино в ДНР, рассказал ТАСС врио командира штурмового взвода 35-й бригады группы «Центр» Антон Расковалов.

11:29

Бойцы РФ обманули ВСУ в Гришино ДНР, заводя пехоту на американской бронетехнике. Врио командира штурмового взвода 35-й бригады группы «Центр» Антон Расковалов сообщил, что военные попали в Гришино на БМП Bradley, М113 и М115.

11:03

Владимир Зеленский, желая остаться у власти, взял курс на вечную войну и открыто игнорирует позицию США по мирному урегулированию, заявил экс-лидер «ОПЗЖ» Виктор Медведчук.

10:51

ВСУ атаковали семь муниципальных округов Белгородской области за минувшие сутки, ранены четыре мирных жителя, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

10:33

«Страна»: на Украине с 4 мая отсрочку от мобилизации нужно будет оформлять заново.

10:11

В Курской области сбили 16 беспилотников ВСУ различного типа за прошедшие сутки, 33 раза украинские военные применили артиллерию по отселенным районам региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

9:46

🔴 Тела двух человек извлекли из-под завалов в Сызрани, где обрушился подъезд дома из-за атаки ВСУ.

9:21

До 12 увеличилось число пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ в Сызрани, под завалами остаются два человека. Дроны повредили два дома, на месте обрушения подъезда в одном из них продолжаются работы.

9:05

🔴 ТАСС: Беспилотники ВСУ атаковали центр Донецка — В Киевском и Ворошиловском районах города слышны звуки полетов дронов. Прозвучало не менее четырех взрывов, после которых над центром города виден дым.

8:38

Украинские ресурсы сообщают об ударах БПЛА «Герань» по целям в Запорожье и Одессе. В Запорожье была поражена железнодорожная станция, в Одессе под удар попали причалы, складские помещения, железнодорожная инфраструктура и объекты портовых операторов.

Беспилотник ВСУ упал во дворе многоквартирного дома в Курске, эвакуировано 36 жильцов, в том числе 9 детей, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

8:11

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Бугульмы и Нижнекамска («Бегишево»), сообщила Росавиация.

8:05

🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 155 украинских беспилотников над российскими регионами.

8:00

Сегодня 1519-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
