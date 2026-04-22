Беспилотники ВСУ атаковали Донецк и Белгород. Военная операция, день 1519-й

Турция прилагает усилия для мирного завершения конфликта между Россией и Украиной и возобновления переговоров между ними, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром обороны Испании Маргаритой Роблес и обсудил с ней военное сотрудничество, сообщает «Интерфакс-Украина».
Сотрудник перерабатывающего предприятия ранен в поселке Погар Брянской области в результате удара украинского дрона, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавший доставлен в больницу, необходимая помощь оказана.
Краснодарский краевой суд признал виновной гражданку Украины в шпионаже в пользу Украины. По заданию СБУ она собирала и передавала информацию об объектах военной и гражданской инфраструктуры. В региональной прокуратуре сообщили, что ей назначено наказание в виде 10,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Предполагаемое количество граждан Украины, которые планируют вернуться обратно в страну по окончании военных действий, становится все меньше. Об этом изданию «Телеграф» заявил замдиректора института демографии Национальной академии наук Украины Александр Гладун.
«Процент тех, кто планирует приехать обратно, постепенно сокращается. <…> Общий мировой опыт неутешителен: чем дольше идет война, тем меньше людей возвращается. Если домой приедет 40%, а лучше 50% – это уже будет хорошим результатом», — отметил он.
Компания «Белнефтехим» подтвердила возобновление транзита российской нефти через Белоруссию в направлении Венгрии и Словакии, сообщает БелТА.
Доверие между Словакией и Украиной подорвано, заявил словацкий премьер Роберт Фицо, его слова приводит издание DennikN. Он усомнился, что нефтепровод «Дружба» «вообще будет восстановлен».
«Я бы не удивился, если бы кредит Украине в €90 млрд был разблокирован, и тогда поставки снова остановятся», — сказал он.
❗ Сорок беспилотников противника перехвачены дежурными силами ПВО в период с 8 до 16 часов мск, сообщает Минобороны России.
Дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской и Курской областями.
С юридической точки зрения Евросоюз пока не завершил процедуру согласования выделения Украине кредита на €90 млрд, на это понадобится еще несколько дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный европейский источник.
«Кредит согласован сегодня на уровне постпредов. Для его финального утверждения запущена письменная процедура в Совете Евросоюза. Ждем ее завершения на этой неделе, возможно, в четверг», — сказал он.
Венгрия и Словакия сняли вето с европейского кредита Украине на €90 млрд на 2026–2027 годы, но подтвердили свой отказ от участия в программе. Об этом рассказал ТАСС европейский дипломатический источник.
Украина начала заполнять трубопровод «Дружба», сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова.
«Сегодня утром началось повышение давления и заполнение нефтепровода «Дружба» на украинской стороне из Белоруссии. Ожидается, что перекачка и поставка нефти в Словакию возобновится завтра, 23 апреля, утром», — отметила она.
Украина согласна только на полноценное вступление в Европейский Союз, заявил глава МИД Андрей Сибига, комментируя информацию СМИ о предложенных Германией и Францией льготах для Киева вместо ускоренного принятия в сообщество.
«Есть позиция президента, что никаких эрзац-членств. Ни одного из них мы не примем. Это четкая позиция», — приводит его слова издание «Страна».
Сооснователь немецкой партии ССВ Сара Вагенкнехт задалась вопросом, почему Киев финансируют не украинские миллиардеры, а немецкие налогоплательщики, отреагировав на сообщения в СМИ о покупке украинским олигархом Ринатом Ахметовым квартиры в Монако за несколько сотен миллионов евро.
Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили о новом пакете финансирования на сумму более €600 млн для «поддержки срочных проектов по восстановлению на Украине».
ВСУ за минувшие сутки атаковали территорию Запорожской области 20 беспилотниками, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
Reuters: постпреды ЕС одобрили кредит Украине на 90 млрд евро и 20-й пакет санкций против России.
ВСУ атаковали с помощью беспилотников Грайворонский и Белгородский округа Белгородской области, ранены два мирных жителя, в том числе 15-летний юноша, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Голопристанская центральная районная больница получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
ВС РФ за сутки поразили объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 131 районе, сообщили в Минобороны.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не отказывается от встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским в любой столице мира, добавив при этом, что такие площадки, как Москва и Минск не приемлемы.
🔴 Минобороны: российские средства ПВО сбили за сутки 368 беспилотников самолетного типа ВСУ.
Потери ВСУ в результате действий российских войск составили порядка 1,1 тыс военных за сутки, сообщили в Минобороны РФ.
Украинские Telegram-каналы сообщают о кольце дыма, которое поднялось в небо над Запорожьем после взрыва, последовавшего за ударом БПЛА.
🔴 Один мирный житель погиб, еще один ранен в результате атаки БПЛА ВСУ на коммерческий объект в Белгороде.
Пять жилых домов и гражданские машины повреждены в центре Донецка в результате массированного удара дронов ВСУ, сообщил журналистам представитель Следственного комитета РФ.
Группу иностранных наемников удалось уничтожить при штурме Гришино в ДНР, рассказал ТАСС врио командира штурмового взвода 35-й бригады группы «Центр» Антон Расковалов.
Бойцы РФ обманули ВСУ в Гришино ДНР, заводя пехоту на американской бронетехнике. Врио командира штурмового взвода 35-й бригады группы «Центр» Антон Расковалов сообщил, что военные попали в Гришино на БМП Bradley, М113 и М115.
Владимир Зеленский, желая остаться у власти, взял курс на вечную войну и открыто игнорирует позицию США по мирному урегулированию, заявил экс-лидер «ОПЗЖ» Виктор Медведчук.
ВСУ атаковали семь муниципальных округов Белгородской области за минувшие сутки, ранены четыре мирных жителя, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.
«Страна»: на Украине с 4 мая отсрочку от мобилизации нужно будет оформлять заново.
В Курской области сбили 16 беспилотников ВСУ различного типа за прошедшие сутки, 33 раза украинские военные применили артиллерию по отселенным районам региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
🔴 Тела двух человек извлекли из-под завалов в Сызрани, где обрушился подъезд дома из-за атаки ВСУ.
До 12 увеличилось число пострадавших в результате атаки БПЛА ВСУ в Сызрани, под завалами остаются два человека. Дроны повредили два дома, на месте обрушения подъезда в одном из них продолжаются работы.
🔴 ТАСС: Беспилотники ВСУ атаковали центр Донецка — В Киевском и Ворошиловском районах города слышны звуки полетов дронов. Прозвучало не менее четырех взрывов, после которых над центром города виден дым.
Украинские ресурсы сообщают об ударах БПЛА «Герань» по целям в Запорожье и Одессе. В Запорожье была поражена железнодорожная станция, в Одессе под удар попали причалы, складские помещения, железнодорожная инфраструктура и объекты портовых операторов.
Беспилотник ВСУ упал во дворе многоквартирного дома в Курске, эвакуировано 36 жильцов, в том числе 9 детей, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Бугульмы и Нижнекамска («Бегишево»), сообщила Росавиация.
🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 155 украинских беспилотников над российскими регионами.
Сегодня 1519-й день военной операции на Украине.