В российском регионе хотят запретить продажу игрушечного оружия детям

В Башкирии предложили запретить продажу игрушечного оружия детям
Pascal Deloche /GODONG/Global Look Press

На заседании рабочей группы Госсобрания – Курултая республики прозвучало предложение запретить детям продажу игрушечного оружия. Об этом пишет Башинформ.

На данный момент дети и подростки свободно могут покупать игрушечное оружие через маркетплейсы.

Издание напомнило о случае, когда в феврале школьник принес пластмассовый автомат, он стрелял по одноклассникам и учителю. После этого его задержали.

Другой инцидент произошел в том же регионе, в городе Октябрьский. Подросток устроил стрельбу из пневматического пистолета с балкона своей квартиры по несовершеннолетним во дворе, сообщает телеканал UTV.

До этого в Пензе в полицию доставили двух подростков, которые стреляли по остановочному павильону в Дальнем Арбекове. Сотрудники полиции быстро установили личности участников происшествия. Ими оказались два молодых человека 2009 года рождения.

Ранее подросток на питбайке устроил стрельбу на дороге в Краснодаре.

 
