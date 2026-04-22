Манул: что это за зверь, чем он полюбился Рунету и почему всегда сердит

23 апреля по всему миру отмечается День манула — праздник, напоминающий о важности сохранения в природе этого уникального краснокнижного кота. Манул — обитатель степей, который прославился в Рунете своим недовольным выражением «лица» и длинной пушистой шерстью. Пользователи умиляются его необычной внешности. «Газета.Ru» рассказывает, что это за зверь, где он обитает, чем питается и почему это кот-одиночка, которого нельзя приручить.

Кто такой манул?

Манул, также известный как палласов кот — хищное млекопитающее семейства кошачьих. Это единственный современный представитель рода Otocolobus, что переводится с древнегреческого языка как «уродливое ухо». В переводе с монгольского языка слово «манул» означает «дикий кот».

Ученые полагают, что древнейшие виды манулов появились на Земле более 12 млн лет назад, их предками были саблезубые тигры. Ближайшими родственниками манула считаются мелкие дикие кошки, обитающие в Азии — особенно дальневосточный (амурский) лесной кот.

Первым животное описал натуралист из Германии Петр Симон Паллас в 1776 году. Он встретил необычного зверя на побережье Каспийского моря и назвал его «палласовым котом» по своей фамилии.

В неволе манулы живут до 12 лет, а в дикой природе вдвое меньше.

Number One/Shutterstock/FOTODOM

Внешний вид манула

Манула нередко сравнивают с домашней кошкой, хотя он отличается более плотным телосложением. Длина тела манула составляет от 45 до 65 см, высота — от 30 до 35 см, длина хвоста — от 21 до 30 см. Вес — от двух до пяти килограммов, причем самцы крупнее самок. В холодное время года из-за зажировки их вес увеличивается и может достигать семи килограммов.

Основная отличительная черта манула — пушистая шерсть, самая густая среди кошачьих. Длина волоса манула достигает семи сантиметров. Это обусловлено образом жизни манула: благодаря длинной шерсти он может лежать на мерзлой земле и ползать.

Из-за пышного меха манул кажется массивным, на самом деле это лишь внешний эффект.

У манула короткие и крупные лапы, а хвост широкий и пушистый с округлым концом. Часто зимой манул ставит лапы на хвост, чтобы они не мерзли на холоде. Из-за этого создается впечатление, что кот «поджал» лапки под себя и переступает с одной лапы на другую.

Голова зверя напоминает по форме шар, а на щеках растут пучки длинных волос — словно человеческие баки.

Особенность манула — сердитый, как будто осуждающий взгляд.

Манул так выглядит потому, что у него сплюснутая короткая мордочка, визуально плоская. Из-за этого манул выглядит вечно недовольным.

Уши, расположенные на уровне глаз, будто продолжают низко посаженные брови. А круглые зрачки добавляют сходства с человеческим взглядом. Кстати, название «уродливое ухо» манулу дали не случайно: в отличие от кошек, у животного не заостренные уши, а круглые, и расположены они ниже. Строение головы дает манулу преимущество при охоте: животное лучше прячется перед нападением и может застать добычу врасплох.

Глаза у манула желтого цвета. При этом, в отличие от кошек, его зрачки на солнце не превращаются в «щелочки», а остаются круглыми. Аналогичную особенность ученые заметили у гепардов, пантер и пум.

Манул мяукает ниже и грубее, чем домашние кошки. Эти звуки больше напоминают лай.

При раздражении палласов кот издает хриплое урчание или фыркает.

PaniYani/Shutterstock/FOTODOM

Ученые выделяют три подвида манулов в зависимости от места обитания и окраса шерсти:

* обыкновенные,

* среднеазиатские,

* тибетские.

У обыкновенного манула неравномерный окрас светло-серого оттенка с желтовато-коричневыми пятнышками и черными полосками. Среднеазиатские манулы более рыжие, а на их шерсти есть красноватые полосы. Для тибетского манула характерна серая шерсть с темными полосками, причем зимой она светлеет.

Где обитает манул

Большинство диких манулов водится в степях и горных районах — там, где выпадает мало снега и почти нет осадков. Ученые называют ареалом манула области с резко континентальным климатом. Животные обитают в ряде регионов Центральной Азии, на территории Тибета и Монголии. Популяция в Монголии считается самой большой.

В России манул встречается:

* на Алтае;

* в Тыве;

* в Бурятии;

* в Забайкальском крае.

Некоторые манулы «захватывают» территории Хакасии, Красноярского края и Иркутской области.

Самка манула со своим котенком, родившимся в мае 2018-го, в вольере Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило

Повадки и питание манула

Манул ведет преимущественно ночной образ жизни: днем отсыпается в укрытии, а с вечера и до раннего утра проявляет активность. Он устраивается в расщелинах скал, среди камней, но может жить и в норах мелких животных — например, сурков или барсуков. Выбирая жилище, манул прежде всего ориентируется на риски. При опасности ему необходимо где-то спрятаться или забраться на скалы.

В убежище манул чаще всего устраивает лежбище из засохших стеблей и листьев, птичьих перьев, шкурок грызунов.

Короткие лапы манула не приспособлены к бегу, поэтому густая шерсть выполняет камуфлирующую роль.

Манул легко маскируется среди невысокой травы. Но если все-таки приходится отбиваться от врагов, то он принимает «боевую позу» — заваливается на спину и выпускает когти для обороны.

Из-за того, что манул редко бегает, он считается самым медлительным из кошачьих. На охоте он не гонится за добычей, а проявляет терпение — устраивает засады у камней или нор и перестает двигаться. Когда жертва теряет бдительность, хищник нападает. А если нора грызунов небольшая, он достает их лапой.

Манул кормится в основном пищухами и мышевидными грызунами, также охотится на сусликов. В условиях недостатка корма может ловить сурков, птиц и зайцев-толаев. Из пернатых предпочитает куропаток и жаворонков. Иногда питается жуками. А еще манулы могут употреблять в пищу плоды даурской розы и боярышника.

Размножение и потомство

Манулы живут поодиночке. Размножаются эти животные один раз в год. Гон происходит в феврале-марте: за одной самкой ходят несколько самцов, которые часто вступают в драки. В норме течка у самок длится от 1 до 5 дней. А беременность — 60-75 дней.

У самки манула чаще всего появляются два-три котенка, но в исключительных случаях одна самка может воспроизвести на свет до десяти котят. Воспитывает котят мама: после рождения потомства отцы оставляют семью.

Georgi Baird/Shutterstock/FOTODOM

Длина новорожденного котенка составляет около 12 см, а вес не превышает 300 граммов. Малыши-манулы рано обрастают мехом, причем их шерсть мягче, чем у родителей. В два месяца у котят происходит линька. После нее детеныши покрываются «взрослым» мехом, более светлым.

В этот момент манулы взрослеют не только внешне, но и внутренне — самка перестает кормить детенышей молоком, а к 3-4 месяцам хищники уже могут охотиться сами. Они покидают мать уже в 6-8 месяцев и начинают вести одиночный образ жизни.

Миру известно не так много случаев, когда кошачьи размножались в неволе. Например, в 2023 году в Ленинградском зоопарке появился котенок по кличке Шу. Она была единственной в помете. По признанию сотрудников зоопарка, они до последнего не знали о родах.

Что угрожает манулу

В природе на манулов охотятся хищные птицы, волки, пастушьи собаки, лисы и снежные леопарды. Кроме того, манулу приходится часто бороться за территорию со степными кошками, хорьками и лисами.

Манулы тяжело переносят долгие зимы с обилием снега и гололедицей — в эти периоды численность животных может сильно сократиться. Так как у этих животных слабая иммунная защита, они часто болеют. Высокая смертность среди манулов наблюдается из-за токсоплазмоза паразитарного заболевания, поражающего нервную и лимфатическую системы, также бывают случаи заболевания вирусом иммунодефицита кошек и диабетом. В неволе риск заболеть повышается.

Еще одну опасность для манулов представляет человеческая деятельность. Хоть мех манула не особенно ценен, на них все равно охотятся. А еще манулы могут попадать в ловушки и капканы, расставленные человеком для волков и других животных.

PaniYani/Shutterstock/FOTODOM

Даже если человек не намерен причинить манулу вред, он может стать причиной сокращения популяции. Это происходит из-за освоения земель: нередко степи распахивают под посевы, из-за чего пропадает кормовая база. Такая земля становится непригодной для жизни манула, и животные спешно меняют место обитания.

Манул — один из немногих представителей кошачьих, которого невозможно приручить. Он считается редким видом и находится на грани исчезновения: численность манулов не превышает 58 тысяч особей.

Манул занесен в Красные книги России, Китая и Кыргызстана, а охота на него запрещена.

Хотя в Китае охота на палласова кота возможна при наличии специальной лицензии, а в Монголии — разрешена полностью.

В России по состоянию на 2024 год обитает более 4500 особей.

Популярность манула в культуре

Манулы стали популярными в интернете уже в 2000-х. Тогда в сети появился мем «Погладь кота» с изображением раздраженного манула. Так об этих животных узнали больше, в соцсетях возникли сообщества с изображениями кота.

В 2016 году в России выпустили памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля с изображением манула в рамках серии «Красная книга».

Манул присутствует на гербе и флаге Сретенского района Забайкальского края, которые были утверждены в 2022 году.

Манул Тимофей в вольере Московского зоопарка

Зверь отметился даже в кино: в 2023 году на экраны вышла сказка «По щучьему велению», где прототипом кота Баюна был манул.

Тимофей: самый известный манул в России

Самым популярным представителем вида для россиян стал манул Тимофей, обитатель Московского зоопарка. Он родился 11 июня 2020 года в Новосибирске и через 10 месяцев прибыл в Москву. На входе в зоопарк посетители могут увидеть восстановленный барельеф с изображением манула, так как животное — символ Московского зоопарка еще с 1970-х годов.

Тимофей сразу заинтересовал гостей зоопарка, но оказалось, что дикий кот не очень радушен. По словам сотрудников учреждения, животное «не хочет общаться с людьми», но любит рассматривать их из своих убежищ. Тимофей преуспел в навыке маскировки: он хорошо прячется в камнях, где разглядеть его очень сложно.

Несмотря на нелюдимый характер, Тимофей остается одним из самых популярных обитателей Московского зоопарка. В соцсетях регулярно появляются сообщения о его самочувствии и забавные видео. Так, в 2023 году люди узнали о том, что манулы не очень любят снег. Их короткие лапы вязнут в сугробах, что осложняет охоту. На камеру попали кадры, как Тимофей смотрит на снег.

Кроме того, зоопарк регулярно сообщает об изменении веса манула Тимофея. В 2025 году стало известно, что дикий кот худеет к лету почти вдвое для сохранения метаболизма и обмена веществ. Это наблюдается у всех животных, живущих в регионах с холодными зимами, поэтому организм манула приспособлен к климатическим изменениям.

В декабре 2025 года появилась информация о том, что манул Тимофей «подготовился к холодам», завершив зажировку в преддверии зимы. Он достиг веса в 6,5 кг и оброс густой шерстью.

Интересно Благодаря манулу Тимофею эксперты портала «Грамота.ру» включили слово «зажировка» в свой метасловарь. Профессиональный термин, описывающий процесс создания жирового запаса, сначала использовался зоологами для рассказов о Тимофее. Но постепенно слово стали применять чаще, отметили в пресс-службе портала.

В начале апреля 2026 года россияне узнали подробности личной жизни Тимофея. Оказалось, что дикий кот рискует остаться холостым, так как зооботанический парк Хигасияма города Нагоя в Японии не сможет отправить ему невесту.

Как стало известно СМИ, кошки манула арендованы японским зоопарком и не могут быть переданы другим. Кроме того, одна из них, Хани, уже очень пожилая и не может завести потомство.

В Московском зоопарке добавили, что в России Тимофея «сосватать» практически невозможно, так как российские манулы находятся в близком родстве.

В СМИ сообщили, что это уже третий отказ в запросе невесты для Тимофея. Его сватали к самкам из Польши и Франции, но поляки не захотели рассмотреть русского партнера, а у французской подруги нашли вирус кошачьего герпеса.

Сейчас манул Тимофей продолжает разжировку к лету. В воскресенье он обходится без еды, а в остальные дни получает корм раз в сутки. Зоологи стараются сделать этот процесс комфортным и спокойным для животного.