В России надо немедленно запретить репетиторов. И вот почему

Моему ребенку десять лет. Из них минимум пять добрые люди готовят меня к «натаскиванию». На ЕГЭ, конечно. Вот, говорят, дорастет до седьмого класса, будут их в школе натаскивать. Сначала — к ОГЭ, потом — к ЕГЭ. Лучше, мол, с садика готовиться, изучать методики, чем потом метаться с пеной у рта.

Надо сказать, что к этим страшилкам я относилась скептически. Помню, что всю жизнь были специфические люди — родители троечников, которые считали, что остальным детям учеба дается тяжело, что надо сидеть над ребенком, муштровать, натаскивать. Эти же родители верили, что без репетиторов не окончить, без взяток не поступить. Есть такие. Сейчас вместо слова «блат» пугают словом «репетитор». А секретом успеха отличников родители посредственностей считают натаскивание. Не выучился, а натаскали!

Короче, мне это казалось чушью. Пока мой ребенок не дорос до начальной школы и контрольных. Натаскивают даже к ним! По ряду предметов дети готовятся к сдаче не только ВПР, но и промежуточных контрольных. Готовятся долго, что-то решают по шаблону.

Мне пришлось понемногу открывать глаза, и я с удивлением признала, что действительно детей «натаскивают». Да, есть такое. Школы по-разному справляются с задачей натаскивания: одни учат детей ориентироваться в заданиях ЕГЭ в рамках предметных часов, другие вводят внеурочную деятельность по «открыживанию». В первом случае страдает программа и детям приходится добирать знания дома, то есть с репетиторами. В случае внеурочек и факультативов по подготовке к ЕГЭ страдает свободное время, многие дети на эти занятия не ходят, а к экзаменам готовятся с репетитором.

Вы только не подумайте, я за ЕГЭ. Точнее, я против старых экзаменов и аттестации, когда учитель-самодур делался в классе царь и бог. Наступил в пятом классе учительнице математики на ногу — в 11-м иди в повара, математику тебе не сдать.

ЕГЭ не лучший вариант, но альтернативе учительскому деспотизму и низовой школьной и вузовской коррупции пока нет.

Однако надо признать, что система подготовки к ЕГЭ породила у нас разрыв между детьми из семей разного достатка. Чем больше школьника «натаскивать», тем выше у него потребность в репетиторах. А это — деньги. У состоятельных начинается гонка. Кто поскромнее, ищет варианты: онлайн-курсы, групповые занятия, на которых или «натаскивают», или нагоняют то, что в школе было пущено под нож в угоду «натаскиванию».

Лично я не раз слышала от родителей, что нужна унификация системы подготовки к самому ЕГЭ, которая дала бы равные возможности бедным и богатым. Площадка, типа «Учи.ру», которая бы предоставляла ребенку инструментарий для подготовки к техническим моментам ЕГЭ, позволяла бы ему самостоятельно разобраться и заниматься в свободное от других уроков время.

Поздравляю, такая площадка появилась! На «Госуслугах» запустили тренажер для подготовки к ЕГЭ с пояснениями и комментариями. Пока доступны только базовая математика и информатика, но обещают и другие предметы.

Товарищи чиновники, выполняйте обещания, и побыстрее. Очень надо. Ну правда. Мир усложняется, жизнь усложняется, а дети в школе все больше заняты освоением формальных навыков, ведь «натаскивание» это не укрепление и расширение знаний, а оттачивание навыков. Знаний меньше, зато филигранно отработан навык, который больше нигде не пригодится. Зачем на это тратить школьное время? Особенно если сие натаскивание ведет к необходимости нагонять упущенное с репетиторами. Я встречала женщину, которая рассказала, что их на собрании в десятом классе сразу предупредили, что школа дает минимум знаний, желающие идти в серьезный вуз должны «добирать» их сами, а школа делает упор на ЕГЭ.

Так быть не должно, потому как везде, где звучит слово «репетитор», сразу встает вопрос неравенства.

Проблема неравенства на почве доступа к репетиторам растет. Боюсь, если ситуацию не менять, нам скоро потребуется китайский путь: курс на запрет репетиторства. Репетиторы уничтожают естественную конкуренцию и отбор лучших, нарушается процесс селекции умов, в лучшие вузы идут не только лучшие и умнейшие, самоорганизованные, способны к самообучению, но и те, кто с пяти лет учился на репетиторах.

В университете такой студент быстро скатывается, т.к. не может организовать процесс обучения и не располагает массой времени для зазубривания, как было с репетиторством. Отсев среди «репетированных» студентов выше, их баллы ниже, чем у отличников, которые учились в школе сами, однако не все такие отличники попали в университеты: их места заняли скрытые посредственности, которых смогли подготовить к экзаменам через репетиторство.

Ссылаюсь на опыт Китая, потому что там социальные и политические последствия репетиторства внимательно изучены. Даже выявлена его опасность для экономики и демографии.

Люди тратят деньги на репетиторов, а не вливают их в живую экономику. Родители в стрессе, траты на репетиторов угнетают их и тормозят демографию. Китай считает, что у него теперь проблемы с рождаемостью, да. И мешают ей в том числе репетиторы: люди не заводят второго ребенка, потому что придется отказаться от педагогов для первого.

Китай сказал «хватит», с 2021 года частные уроки запрещены. Промежуточные итоги оцениваются по-разному. Западные эксперты утверждают, что компартия Китая породила черный рынок репетиторства и привела к росту затрат на занятия. В самой Поднебесной утверждают, что черным рынком пользуются только сверхбогатые, которые и ранее не конкурировали с обычными семьями за доступ в вузы, так как получали образование вне конкуренции. Говорят, середнячкам жить стало проще, а результаты экзаменов теперь больше зависят от способностей ребенка, а не от кошелька его родителей.

У нас тоже началось репетиторское умопомрачение. С марта на улицах появляются поздно ходящие подростки — возвращаются от репетиторов. В подъезде у нас несколько учительниц и вузовских преподавателей, так у тех уже с Нового года поток вырос: двери только и хлопают. А что делать тем, кто не может оплачивать такую радость? Правильный ответ — учиться самостоятельно, а при отсутствии данных выбирать профессию по способностям.

Но ведь люди так не поступают, они из кожи вон лезут ради допзанятий. Думаю, появление реально работающих тренажеров ЕГЭ от составителей ЕГЭ, с пояснениями, видеоуроками, немного снизит нагрузку на семьи. А то у нас уже в норме брать кредиты на школьных репетиторов.

Ну а пока дети бесплатно осваивают на «Госуслугах» тренажер ЕГЭ, к составителям заданий пожелание: можно как-то доработать экзамен, чтобы для успешной его сдачи ребенку требовалось хорошее знание предмета, а не тренировки к экзамену? К сожалению, сегодня множество умных детей тратят в школе время не на получение знаний, а на правильное оформление задачи, верную запись ответа. В начальной школе это еще понятно: две строки отступ, цифры пишем по одной в клеточке — пыхтят, стараются.

Тренироваться в 11-м классе записывать задачи и ставить галочки несерьезно. Особенно если для этого нужно платить репетиторам. Надо бы сделать так, чтобы тренажера на «Госуслугах» для оттачивания заполнения листов ЕГЭ и понимания его заданий было достаточно.

