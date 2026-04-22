Восьмиклассница выпала из окна во время уроков в калининградской гимназии

Ученица восьмого класса выпала из окна гимназии в Калининграде

В Калининграде восьмиклассница выпала из окна четвертого этажа во время урока. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Несчастный случай произошел 22 апреля около 12:30 в 32-й гимназии. По предварительным данным, девочка отпросилась в туалет и не вернулась в класс.

Очевидцы вызвали скорую, и медики более получаса оказывали на месте помощь школьнице, получившей множественные травмы.

Через 40 минут пострадавшую доставили в Детскую областную больницу, где ее встретила бригада специалистов. Состояние пациентки оценивается как крайне тяжелое.

Возле гимназии дежурят скорая помощь и полиция. Обстоятельства ЧП и точные сведения о самочувствии девочки уточняются.

