Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Восьмиклассница выпала из окна во время уроков в калининградской гимназии

В Калининграде восьмиклассница выпала из окна четвертого этажа во время урока. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Несчастный случай произошел 22 апреля около 12:30 в 32-й гимназии. По предварительным данным, девочка отпросилась в туалет и не вернулась в класс.

Очевидцы вызвали скорую, и медики более получаса оказывали на месте помощь школьнице, получившей множественные травмы.

Через 40 минут пострадавшую доставили в Детскую областную больницу, где ее встретила бригада специалистов. Состояние пациентки оценивается как крайне тяжелое.

Возле гимназии дежурят скорая помощь и полиция. Обстоятельства ЧП и точные сведения о самочувствии девочки уточняются.

Ранее ученик четвертого класса на глазах учительницы выпал из окна школы в Казани.

 
Теперь вы знаете
Трамп снова отступил. Почему США так долго не могут победить Иран
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!