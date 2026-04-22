Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В Банке России заявили, что тарифы на переводы по СБП останутся прежними

Алексей Никольский/РИА Новости

С 1 мая условия переводов по Системе быстрых платежей (СБП) для граждан и бизнеса не поменяются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Банк России.

Регулятор подтвердил, что условия переводов по СБП для граждан и бизнеса остаются прежними, все тарифы сохранены без изменений. При этом, как и раньше, для граждан переводы на сумму до 100 тысяч рублей в месяц остаются бесплатными.

В марте статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что сейчас российский Минфин не намерен дополнительно облагать банковские операции НДС.

Прошлой осенью Центробанк выступил против нормы о введении НДС на операции с банковскими картами во время доработки законопроекта о налоговых изменениях в 2026 году. Регулятор направил свое заключение в комитет Госдумы по бюджету и налогам. В документе отмечалось, что введение НДС создаст риск удорожания банковских услуг. А это сделает безналичные платежи менее привлекательными для клиентов. Кроме того, повышение налоговой нагрузки отразится на доходах банков и ограничит возможности их развития.

Ранее были названы способы снизить риски блокировки счета при переводах.

 
Теперь вы знаете
Трамп снова отступил. Почему США так долго не могут победить Иран
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!