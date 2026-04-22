В Банке России заявили, что тарифы на переводы по СБП останутся прежними

ЦБ: c 1 мая условия переводов по СБП для граждан и бизнеса не поменяются

С 1 мая условия переводов по Системе быстрых платежей (СБП) для граждан и бизнеса не поменяются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Банк России.

Регулятор подтвердил, что условия переводов по СБП для граждан и бизнеса остаются прежними, все тарифы сохранены без изменений. При этом, как и раньше, для граждан переводы на сумму до 100 тысяч рублей в месяц остаются бесплатными.

В марте статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что сейчас российский Минфин не намерен дополнительно облагать банковские операции НДС.

Прошлой осенью Центробанк выступил против нормы о введении НДС на операции с банковскими картами во время доработки законопроекта о налоговых изменениях в 2026 году. Регулятор направил свое заключение в комитет Госдумы по бюджету и налогам. В документе отмечалось, что введение НДС создаст риск удорожания банковских услуг. А это сделает безналичные платежи менее привлекательными для клиентов. Кроме того, повышение налоговой нагрузки отразится на доходах банков и ограничит возможности их развития.

