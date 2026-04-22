Стало известно, кто может заменить Москалькову на посту федерального омбудсмена

Партия «Справедливая Россия» выдвинула кандидатуру зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в РФ. Об этом сообщил ТАСС лидер партии Сергей Миронов.

Депутат подчеркнул, что весь карьерный и жизненный путь Лантратовой говорят о том, что лучше нее на эту должность никто не подходит. Миронов отметил, что Лантратова долгие годы занимается общественной деятельностью и понимает «боль и чаяния людей». Политик сообщил, что кандидатуру «Справедливой России» уже поддержали депутаты «Единой России».

22 апреля 2016 года Госдума выбрала Татьяну Москалькову на пост уполномоченного по правам человека в РФ. 22 апреля 2021 года ее переизбрали на эту должность. Известно, что ее кандидатуру в свое время также выдвинула фракция «Справедливая Россия».

До этого в России предложили учредить должность военного омбудсмена для эффективной поддержки военнослужащих. Отмечается, что соответствующее предложение поступило в Координационный штаб помощи военнослужащим и их семьям от граждан. В общей сложности штаб получил 27 тысяч обращений россиян по этому поводу. Статистика говорит о том, что нужно провести системные преобразования, чтобы более эффективного устранять и предотвращать нарушения социальных прав бойцов.

Ранее сообщалось, что омбудсмены России и Украины обсудят воссоединение семей и поиск пропавших.