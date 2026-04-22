Стало известно, кто может заменить Москалькову на посту федерального омбудсмена

«Справедливая Россия» выдвинула кандидатуру Лантратовой на пост омбудсмена
Партия «Справедливая Россия» выдвинула кандидатуру зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в РФ. Об этом сообщил ТАСС лидер партии Сергей Миронов.

Депутат подчеркнул, что весь карьерный и жизненный путь Лантратовой говорят о том, что лучше нее на эту должность никто не подходит. Миронов отметил, что Лантратова долгие годы занимается общественной деятельностью и понимает «боль и чаяния людей». Политик сообщил, что кандидатуру «Справедливой России» уже поддержали депутаты «Единой России».

22 апреля 2016 года Госдума выбрала Татьяну Москалькову на пост уполномоченного по правам человека в РФ. 22 апреля 2021 года ее переизбрали на эту должность. Известно, что ее кандидатуру в свое время также выдвинула фракция «Справедливая Россия».

До этого в России предложили учредить должность военного омбудсмена для эффективной поддержки военнослужащих. Отмечается, что соответствующее предложение поступило в Координационный штаб помощи военнослужащим и их семьям от граждан. В общей сложности штаб получил 27 тысяч обращений россиян по этому поводу. Статистика говорит о том, что нужно провести системные преобразования, чтобы более эффективного устранять и предотвращать нарушения социальных прав бойцов.

Ранее сообщалось, что омбудсмены России и Украины обсудят воссоединение семей и поиск пропавших.

 
