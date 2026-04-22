В Госдуме объяснили, зачем Евросоюз одобрил кредит Украине

Европейский союз (ЕС) одобрил кредит для Украины на €90 млрд ради отмывания денег. Такое мнение в беседе с News.ru высказал заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат указал, что ЕС лишь одобрил решение о выделении средств, однако это не значит, что они будут предоставлены. Необходимо «получить возможность выделить эти деньги», подчеркнул Чепа. По его словам, процесс выделения средств может начаться во второй половине 2026 года «или вообще не начаться».

«В первом случае средства пойдут на латание дыр в украинском бюджете: погашение долгов, закупку энергоресурсов и оружия. Вооружение для Киева будут закупать европейские страны и в первую очередь у США. И, скорее всего, эти финансы не будут даже транзитом проходить через Украину», — сказал Чепа.

В связи с этим, считает парламентарий, Евросоюз будет просто заниматься «отмыванием денег».

22 апреля Европейский союз одобрил кредит для Украины на €90 млрд, а также 20-й пакет санкций против России.

Выделение Украины кредита в размере €90 млрд на 2026–2027 годы было утверждено на саммите Евросоюза в декабре 2025 года. Из этих средств €60 млрд пойдут на оружие и €30 млрд на бюджетные нужды Украины. Ожидается, что выплачивать кредит предстоит самому ЕС, поскольку Киев не способен обслуживать свои долги.

