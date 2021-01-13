Google приостанавливает всю политическую рекламу после осады Капитолия

Компания Google сообщила рекламным партнерам, что с 14 января на платформе будут блокировать всю политическую рекламу, а также любую другую, имеющую отношение к штурму Капитолия, передает Axios.

«В этой политике не будет никаких исключений для рекламодателей новостей или товаров», — говорится в уведомлении компании.

Притом запрет будет широко применяться к любой рекламе, размещаемой на рекламных платформах Google, включая Google Ads, DV360, YouTube.

В Google также заявляют, что компания будет «чрезвычайно бдительна» в отношении соблюдения политики, запрещающей пропаганду ненависти или подстрекание к насилию.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. В настоящее время палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте Трампу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эксперт назвал травлю Трампа признаком кризиса демократической модели

— В США проверяют публикацию экс-советника Путина о штурме Капитолия

— Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте Трампу