Google приостанавливает всю политическую рекламу после осады Капитолия
Компания Google сообщила рекламным партнерам, что с 14 января на платформе будут блокировать всю политическую рекламу, а также любую другую, имеющую отношение к штурму Капитолия, передает Axios.
«В этой политике не будет никаких исключений для рекламодателей новостей или товаров», — говорится в уведомлении компании.
Притом запрет будет широко применяться к любой рекламе, размещаемой на рекламных платформах Google, включая Google Ads, DV360, YouTube.
В Google также заявляют, что компания будет «чрезвычайно бдительна» в отношении соблюдения политики, запрещающей пропаганду ненависти или подстрекание к насилию.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. В настоящее время палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте Трампу.
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