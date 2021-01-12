Провайдер в США заблокирует Facebook и Twitter за цензуру в отношении Трампа

Американский интернет-провайдер Your T1 WIFI, работающий в штате Айдахо, заблокирует социальные сети Facebook и Twitter за цензуру, сообщает Washington Post со ссылкой на местное телевидение.

По заявлению провайдера, данное решение было принято после блокировки администрацией социальных сетей аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа.

Facebook и Twitter будут заблокированы только для тех клиентов, которые обратятся с соответствующим запросом, отмечается в сообщении провайдера.

Ранее администрация Twitter заблокировала доступ к аккаунту Трампа «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». После этого был заблокирован аккаунт предвыборного штаба действующего президента США Трампа. До этого были заблокированы его страницы в Facebook, Instagram, Twitch, Snapchat.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.

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