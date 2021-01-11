Дуров призвал пользователей перейти на Android из-за опасности iOS

Владелец Telegram Павел Дуров заявил в своем блоге заявил, что корпорация Apple препятствует свободному обмену информацией.

Дискуссия с участием Дурова в Telegram началась с вопроса подписчика о популярном среди сторонников действующего президента США Дональда Трампа приложении Parler, которое заблокировали Apple и Google.

По словам Дурова, эти компании «представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter».

«Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить ваш доступ к приложениям», — утверждает Дуров.

Он отметил, что переход с мобильной операционной системы iOS на Android позволит пользователям сохранить информационную свободу.

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