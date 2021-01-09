В Telegram нашли канал Трампа
Карина Казанцева
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В мессенджере Telegram появился канал, который якобы принадлежит действующему президенту США Дональду Трампу.
Канал подписан так же, как и заблокированный аккаунт политика в Twitter: «45-й президент США». На него подписались уже 272 тысячи человек. Тем не менее, Трамп не подтверждал, что канал принадлежит ему.
Ранее Twitter и другие социальные сети заблокировали официальные аккаунты президента.
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