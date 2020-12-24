На сайте президента Молдавии госязык поменяли на румынский

Государственный язык на сайте президента Молдавии был изменен на румынский. Об этом сообщает РИА «Новости».

Агентство отмечает, что данные изменения были сделаны сразу после инаугурации избранного президента страны Майи Санду.

Ранее на сайте в качестве государственного языка стоял молдавский, который считается официальным диалектом румынского. Конституция Молдавии определяет официальным госязыком молдавский, при этом декларация независимости республики называет таковым румынский.

Бывший президент страны Игорь Додон настаивал в ходе своего правления на том, что официальным языком Молдавии является молдавский, с чем выражала несогласие Санду.

16 ноября ЦИК Молдавии по итогам обработки 100% протоколов во втором туре президентских выборов объявил победителем главу проевропейской партии «Действие и солидарность» Майю Санду. Санду набрала 57,75% голосов. Действующий президент Игорь Додон получил 42,25%. Явка на выборах составила 52,78%.

В этот же день президент России Владимир Путин направил лидеру партии «Действие и солидарность» Майе Санду телеграмму с поздравлениями по случаю победы на президентских выборах в Молдавии.

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