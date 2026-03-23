«Возвращаемся к тому, какой командой были»: капитан «Зенита» о результатах

Капитан «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что петербургская команда возвращается к своей лучшей версии. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Люди привыкли к лидерству «Зенита» после многих побед. У каждой команды бывают моменты не только славы, но и трудностей. Мы прошли через этот период и сейчас возвращаемся к тому, какой командой были раньше. Может, даже становимся лучше», — сказал Сантос.

22 марта «Зенит» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:1 в матче чемпионата России. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Главным арбитром встречи выступил Сергей Иванов.

Счет в матче на 22-й минуте открыл форвард «Зенита» Джон Джон. Этот гол стал для бразильского нападающего первым в составе петербургского клуба. На 37-й минуте нападающий «Динамо» Артур Гомес сравнял счет. На 43-й минуте Александр Соболев вновь вывел гостей вперед, забив 100-й гол в российской карьере и войдя в «Клуб 100». На 85-й минуте Максим Глушенков установил окончательный счет встречи, отправив третий мяч в ворота хозяев.

После 22 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые уступают один балл лидирующему «Краснодару» (49). В следующем матче команда из Санкт-Петербурга 4 апреля дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

