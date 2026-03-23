«Пошло не по плану»: в Госдуме объяснили, почему Трамп объявил перемирие в Иране

Депутат Чепа: Трамп хочет перемирия, так как ситуация в Иране пошла не по плану

Президент США Дональд Трамп заявлением о пятидневном перемирии в Иране в результате якобы «успешных» переговоров с Тегераном стремится «без потерь» выйти из конфликта. Ситуация для Штатов «пошла не по плану». Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Ситуация пошла не по плану для Соединенных Штатов Америки, и они пытаются каким-то образом выйти без потерь из этой ситуации. Дальше может быть все значительно хуже для для них», — подчеркнул он.

23 марта Трамп заявил, что США прекращают удары по Ирану на пять дней после «удачных» переговоров.

По словам президента, Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней вели достаточно хорошие и продуктивные беседы о полном и окончательном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее в США заявили, что знали о последствиях попытки смены власти в Иране.