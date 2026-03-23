Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Кроссовки от Шакила О'Нила и стихи от Мостового: как в мире празднуют 1000 шайб Овечкина

Экс-игрок Каменский назвал любовь к хоккею причиной успехов Овечкина
Александр Овечкин установил уникальное достижение, забросив 1000 шайб в НХЛ с учетом игр плей-офф. Он стал всего вторым хоккеистом в истории лиги, дошедшим до этой отметки. Первым был Уэйн Гретцки, от которого Ови сейчас отстает всего на 16 голов. Олимпийский чемпион Валерий Каменский в комментарии «Газете.Ru» назвал это событие великим достижением для хоккея.

Александр Овечкин забросил 1000-ю шайбу в НХЛ. Вместо бурной радости он, как всегда, скромно и немногословно отреагировал на свой очередной успех.

«Всегда приятно чего-то достичь, и это был важный гол», — сказал он после матча.

Остается открытым вопрос, останется ли россиянин в «Вашингтоне», действующий контракт с которым истекает по окончании сезона. Если он решит уехать на родину, то не факт, что успеет превзойти Гретцки. Команде осталось провести 11 игр в регулярке, а от зоны плей-офф «столичных» на данный момент отделяет шесть очков. Тем не менее здесь и сейчас спортивный мир восторгается новым достижением Великой Восьмерки.

Читайте также
Есть новый рекорд: Овечкин забросил 1000-ю шайбу

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери признался, что даже не задумывался о том, что его звездный подопечный подходит к исторической планке.

«Честно говоря, еще пару недель назад я даже не знал об этом. Перед началом сезона у меня не было никакого представления. Мы знали, что он приближается к 900 голам в регулярных чемпионатах. А вот про это — суммарные голы с учетом плей-офф и регулярки — стало известно совсем недавно», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

«Величайший хоккеист XXI века»

Поздравление в адрес Ови направило посольство РФ в США.

«Уважаемый Александр Михайлович, от имени посла России в США Александра Никитича Дарчиева и всего коллектива посольства поздравляем вас с 1000‑й шайбой!

Этот очередной рубеж невероятен, он — результат многолетней и упорной работы и беззаветной любви к хоккею! Ваши рекорды вдохновляют миллионы болельщиков не только в России, но и во всем мире, доказывая, что недостижимых целей не существует.

Желаем вам спортивного долголетия, здоровья, сил и новых ярких побед на льду! Ура!» — говорится в тексте послания, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

Порадовались за своего воспитанника и в его родном «Динамо».

«Величайший хоккеист XXI века, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, воспитанник московского «Динамо», двукратный чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в составе родного клуба и лучший снайпер в истории НХЛ добрался до четырехзначной отметки заброшенных шайб в главной хоккейной лиге Северной Америки. Поздравляем прославленного динамовца Александра Михайловича с покорением очередной вершины и желаем не останавливаться на достигнутом», — сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Читайте также
Овечкин забросил 999 шайб в НХЛ. Он в шаге от нового рекорда

Отреагировал на событие и непобежденный экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

«Поздравляю, Легенда! 1000 голов — не шутки», — написал он в Telegram.

«Событие вселенского масштаба»

В восторге от успеха Ови первый зампред думского комитета по физической культуре и спорту, новоиспеченный руководитель Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев.

«Овечкин — кумир миллионов россиян и всех любителей хоккея. Покорен очередной рекорд. Здесь только чувство гордости, любви и уважения к Александру. Может быть, в этом сезоне он не так радует большим количеством шайб и голевых передач, но рекорд свершился — можно констатировать факт.

Я считаю, что это событие вселенского масштаба в мире хоккея. Особенно в то время, когда Россия отмечает 80-летие хоккея в стране. Это знаменательная дата»,

— процитировал Свищева «Чемпионат».

Читайте также
Рекорд Овечкина под угрозой: «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Бостону»
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о том, стоит ли Овечкину продолжить карьеру в НХЛ.

«Надо пожелать ему удачи. Мы все в подсознании ждем, что он побьет рекорд если не в этом, то в следующем сезоне. У него есть для этого шанс. Если он этого не сделает, то, думаю, будет жалеть», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Легенда футбольного «Спартака» и сборной России Александр Мостовой не остался в стороне. Он выложил в своем канале поздравление в стихах.

«Саня! весь мир ты снова удивил, // Когда свой тысячный забил, // Рекорд поставив неземной. // Мои аплодисменты. Александр Мостовой».

Необычный подарок Великая Восьмерка получил от четырехкратного чемпиона НБА Шакила О'Нила. Жена Овечкина Анастасия опубликовала фото с кроссовками от знаменитого баскетболиста.

«Маленький» сувенир от легенды Шакила О'Нила. Спасибо! На последнем фото — нога Саши (45-й размер)», — написала она.

nastyashubskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Для «Газеты.Ru» успех Овечкина прокомментировал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.

«Это великое достижение для хоккея. Очень радует, что наш, российский хоккеист покорил Америку. Он гражданин России и преданный нашей стране человек. Он добился такого достижения, я могу только пожелать ему дальнейших успехов и новых рекордов», — сказал Каменский.

Говоря о том, благодаря чему Ови в свои 40 лет продолжает показывать столь высокие результаты, он назвал определенные факторы.

«Это физика, желание. Любовь к хоккею и целеустремленность, характер. Естественно, влияет все это вместе, как и профессионализм и подготовка. Это долгий путь и опыт», — сказал он.

 
Теперь вы знаете
Шахматист может похудеть на 7 кг за турнир. Как сжечь тысячи калорий, не двигаясь с места?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!