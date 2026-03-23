Кроссовки от Шакила О'Нила и стихи от Мостового: как в мире празднуют 1000 шайб Овечкина

Александр Овечкин установил уникальное достижение, забросив 1000 шайб в НХЛ с учетом игр плей-офф. Он стал всего вторым хоккеистом в истории лиги, дошедшим до этой отметки. Первым был Уэйн Гретцки, от которого Ови сейчас отстает всего на 16 голов. Олимпийский чемпион Валерий Каменский в комментарии «Газете.Ru» назвал это событие великим достижением для хоккея.

Александр Овечкин забросил 1000-ю шайбу в НХЛ. Вместо бурной радости он, как всегда, скромно и немногословно отреагировал на свой очередной успех.

« Всегда приятно чего-то достичь, и это был важный гол », — сказал он после матча.

Остается открытым вопрос, останется ли россиянин в «Вашингтоне», действующий контракт с которым истекает по окончании сезона. Если он решит уехать на родину, то не факт, что успеет превзойти Гретцки . Команде осталось провести 11 игр в регулярке, а от зоны плей-офф «столичных» на данный момент отделяет шесть очков. Тем не менее здесь и сейчас спортивный мир восторгается новым достижением Великой Восьмерки.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери признался, что даже не задумывался о том, что его звездный подопечный подходит к исторической планке .

«Честно говоря, еще пару недель назад я даже не знал об этом. Перед началом сезона у меня не было никакого представления. Мы знали, что он приближается к 900 голам в регулярных чемпионатах. А вот про это — суммарные голы с учетом плей-офф и регулярки — стало известно совсем недавно», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

«Величайший хоккеист XXI века»

Поздравление в адрес Ови направило посольство РФ в США.

«Уважаемый Александр Михайлович, от имени посла России в США Александра Никитича Дарчиева и всего коллектива посольства поздравляем вас с 1000‑й шайбой!

Этот очередной рубеж невероятен, он — результат многолетней и упорной работы и беззаветной любви к хоккею! Ваши рекорды вдохновляют миллионы болельщиков не только в России, но и во всем мире, доказывая, что недостижимых целей не существует.

Желаем вам спортивного долголетия, здоровья, сил и новых ярких побед на льду! Ура!» — говорится в тексте послания, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

Порадовались за своего воспитанника и в его родном «Динамо».

«Величайший хоккеист XXI века, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, воспитанник московского «Динамо», двукратный чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в составе родного клуба и лучший снайпер в истории НХЛ добрался до четырехзначной отметки заброшенных шайб в главной хоккейной лиге Северной Америки. Поздравляем прославленного динамовца Александра Михайловича с покорением очередной вершины и желаем не останавливаться на достигнутом», — сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Отреагировал на событие и непобежденный экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

«Поздравляю, Легенда! 1000 голов — не шутки», — написал он в Telegram.

«Событие вселенского масштаба»

В восторге от успеха Ови первый зампред думского комитета по физической культуре и спорту, новоиспеченный руководитель Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев.

«Овечкин — кумир миллионов россиян и всех любителей хоккея. Покорен очередной рекорд. Здесь только чувство гордости, любви и уважения к Александру. Может быть, в этом сезоне он не так радует большим количеством шайб и голевых передач, но рекорд свершился — можно констатировать факт.

Я считаю, что это событие вселенского масштаба в мире хоккея. Особенно в то время, когда Россия отмечает 80-летие хоккея в стране. Это знаменательная дата»,

— процитировал Свищева «Чемпионат».

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о том, стоит ли Овечкину продолжить карьеру в НХЛ.

«Надо пожелать ему удачи. Мы все в подсознании ждем, что он побьет рекорд если не в этом, то в следующем сезоне. У него есть для этого шанс. Если он этого не сделает, то, думаю, будет жалеть», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Легенда футбольного «Спартака» и сборной России Александр Мостовой не остался в стороне. Он выложил в своем канале поздравление в стихах.

«Саня! весь мир ты снова удивил, // Когда свой тысячный забил, // Рекорд поставив неземной. // Мои аплодисменты. Александр Мостовой».

Необычный подарок Великая Восьмерка получил от четырехкратного чемпиона НБА Шакила О'Нила . Жена Овечкина Анастасия опубликовала фото с кроссовками от знаменитого баскетболиста.

«Маленький» сувенир от легенды Шакила О'Нила. Спасибо! На последнем фото — нога Саши (45-й размер)», — написала она.

Для «Газеты.Ru» успех Овечкина прокомментировал олимпийский чемпион, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.

« Это великое достижение для хоккея. Очень радует, что наш, российский хоккеист покорил Америку. Он гражданин России и преданный нашей стране человек. Он добился такого достижения, я могу только пожелать ему дальнейших успехов и новых рекордов», — сказал Каменский.

Говоря о том, благодаря чему Ови в свои 40 лет продолжает показывать столь высокие результаты, он назвал определенные факторы.

«Это физика, желание. Любовь к хоккею и целеустремленность, характер. Естественно, влияет все это вместе, как и профессионализм и подготовка. Это долгий путь и опыт», — сказал он.