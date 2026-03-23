В Румынии начались масштабные учения НАТО

Маневры НАТО Sea Shield с участием 2,5 тысяч военнослужащих начались в Румынии

Учения НАТО Sea Shield 2026 стартовали в Румынии 23 марта, они пройдут по 3 апреля. Об этом сообщило агентство Agerpres.

На церемонии открытия в порту Констанца присутствовал министр обороны Раду Мируцэ.

В маневрах принимают участие около 2,5 тыс. военных из Болгарии, Греции, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, США, Турции, Франции и ФРГ. Из военной техники активизированы 48 кораблей, 64 боевых машин, 10 самолетов и 10 беспилотников.

От военно-морских сил Румынии в мероприятии принимают участие около 1,5 тыс. военных, задействованы 33 морские и речные корабли (в том числе 3 фрегата), 14 боевые машины, 4 дрона и 2 палубных вертолета

Отмечается, что маневры включат масштабные сценарии, приспособленные к новым вызовам безопасности. Целью учений названо улучшение уровня взаимодействия между структурами, а также оптимизация действий всех учреждений национальной системы обороны, общественного порядка и национальной безопасности.

