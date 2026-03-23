В Кремле рассказали, как Россия обходится без мата в адрес Европы

Песков объяснил, как дипломатично послать человека «к черту»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил в интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину, что Россия никогда не использовала мат в отношении европейских стран. По его словам, всегда можно послать человека к черту, чтобы он все понял.

«Нет, никто из нас никого никогда матерными словами не поминает», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста о том, что Россия послала Европу матерными словами.

По его словам, дипломатия — это возможность «послать человека к черту так, чтобы он, действительно, собрался туда идти».

15 марта газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что европейские дипломаты в феврале попытались попросить Россию о месте за столом переговоров по урегулированию на Украине, но якобы получили резкий отказ.

Неназванный высокопоставленный европейский дипломат тогда заявил, что ответ помощника президента России Юрия Ушакова якобы был примерно таким: «Извините, вообще нет, не хотим, идите…».

Ранее в Совфеде оценили заявление о готовности Зеленского к сделке.

 
