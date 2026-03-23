Найден способ предсказать риск проблем с памятью после остановки сердца

ACVC: один белок крови говорит о риске ухудшения памяти после остановки сердца

Ученые из Кардиологического центра при больнице Ригсхоспиталет в Дании обнаружили новый маркер крови, который помогает прогнозировать долгосрочные нарушения памяти и мышления у пациентов после внебольничной остановки сердца. Результаты исследования были представлены на ежегодном конгрессе Ассоциации по оказанию неотложной кардиологической помощи (ACVC).

Традиционно врачи оценивают состояние мозга после остановки сердца по уровню нейронспецифической енолазы (NSE) — одного из белков в крови, который появляется при повреждении нервных клеток. Однако этот показатель не всегда точен, так как высокие уровни белка могут быть связаны с и другими причинами.

Новое исследование сравнило этот белок с другим маркером — белком NfL, который содержится в длинных волокнах нервных клеток и указывает на более масштабные повреждения нервной ткани.

Анализ крови проводился через два дня после остановки сердца у пациентов, находившихся в коме при поступлении. Через несколько месяцев ученые оценивали у них когнитивные функции — способность к мышлению, памяти и концентрации.

Результаты показали, что высокий уровень легкой цепи нейрофиламента или «белка NF-L из нервных волокон» напрямую связан с ухудшением когнитивных функций в долгосрочной перспективе. В то же время традиционный маркер, используемый сейчас, такой связи не показал.

«Измерение этого нового белка вскоре после остановки сердца может помочь выявить пациентов с высоким риском нарушений памяти и мышления, оптимизировать реабилитацию и точнее информировать семьи о перспективах восстановления», — отметил ведущий исследователь доктор Мартин Мейер.

Ученые подчеркивают, что метод требует дальнейшей проверки и стандартизации, но уже сейчас он открывает перспективу более точного раннего прогнозирования последствий остановки сердца для мозга.

