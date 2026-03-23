В Британии полицейские и служебные собаки разыскивают сбежавшую из зоопарка капибару, пишет Metro.

В графстве Хэмпшир продолжаются поиски капибары по кличке Самба, которая сбежала из зоопарка Марвелл вскоре после прибытия. Операция по ее обнаружению длится уже несколько дней и ведется с привлечением специализированных служб.

Животное вырвалось из временного вольера 16 марта — всего через день после переезда в зоопарк. Вскоре после побега к Самбе присоединилась вторая капибара, Танго, однако ее удалось быстро обнаружить и вернуть на территорию учреждения.

По данным представителей зоопарка, к поискам подключены кинологические подразделения с собаками, отслеживающими запах животного, а также используются тепловизионные дроны. Зону поиска удалось сузить до района, где капибару видели в первые дни после побега.

Очевидцы сообщают о встречах с животным. Так, местная жительница Клоди Пэддик заметила капибару у реки Итчен во время прогулки с собаками. По ее словам, животное отдыхало на берегу, а затем прыгнуло в воду и уплыло.

Жителям близлежащих районов рекомендовано проверять сады, пруды и водоемы, а также проявлять осторожность в темное время суток, когда капибары наиболее активны. При обнаружении животного просят не приближаться к нему и незамедлительно связаться с зоопарком.

