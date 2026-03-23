Не выходившего на связь три дня актера из сериала «Хирург» нашли в психбольнице

Сыгравший в сериалах «Хирург» и «Тихий Дон» актер Тихон Котрелев, которого три дня разыскивали родственники, лежит в московской психбольнице. Об этом сообщил Telegram-канал «112», предположив, что госпитализация может быть связана с алкогольной зависимостью.

По словам сестры 49-летнего актера, она в течение трех дней не могла дозвониться до брата и подозревала, что он заперся в своей съемной квартире на Гоголевском бульваре. Родственница Котрелева добавила, что у него панкреонекроз — опасное осложнение острого панкреатита, при котором частично выходит из строя поджелудочная железа.

Одной из самых распространенных причин развития панкреонекроза считается алкогольная интоксикация, особенно разовое употребление большого количества спиртного в течение сравнительно краткого промежутка времени. По такому сценарию развивается «праздничный» панкреонекроз, возникающий после застолья.

Тихон Котрелев — москвич, внук поэта Николая Котрелева и дядя актера МХТ им. Чехова Кузьмы Котрелева. Выпускник РГГУ, бывший сотрудник «Известий», «Коммерсанта», «Афиши» и телеканала «МузТВ». Некоторое время проработал на заводе «Северстали», а в 2005 году окончил актерскую группу режиссерского факультета РАТИ-ГИТИС, где его наставником был Сергей Женовач.

В театре Котрелев сыграл в таких спектаклях как «Мальчики», «Marienbad», «Как вам это понравится», «Об-ло-мов-щина...», «Захудалый род». На экране актера можно увидеть в картинах «За жизнь», «Зона» и «Мишель Лермонтов», а также в сериалах «Хирург», «Тихий Дон», «Маргарита Назарова».

Ранее в Москве пропал актер Сергей Мамаев.

 
Шахматист может похудеть на 7 кг за турнир. Как сжечь тысячи калорий, не двигаясь с места?
