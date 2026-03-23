В Иране усомнились в том, что Ормузский пролив вернется к довоенному состоянию

Tasnim: Ормузский пролив не сможет функционировать так, как до агрессии США

Режим прохода судов через Ормузский пролив не будет функционировать так, как было до нападения США и Израиля на Иран, несмотря на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о якобы проведении переговоров с Тегераном. Об этом заявило иранское агентство Tasnim, ссылаясь на источник.

Источник агентства считает, что «при таком уровне психологической войны пролив не вернется к довоенному состоянию», а на энергетических рынках «не воцарится спокойствие».

До этого Трамп написал в соцсети Truth Social, что у него состоялись хорошие и продуктивные переговоры с Ираном, поэтому он принял решение отложить любые удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Исламской Республики на пять дней — на время новых встреч.

21 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

Ранее в США заявили, что знали о последствиях попытки смены власти в Иране.