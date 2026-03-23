Бывшая возлюбленная Тимати рассказала о панических атаках из-за дочери

Модель и блогерша Алена Шишкова призналась в шоу «Звезды сошлись», что у ее дочери от рэпера Тимати Алисы начался период подросткового бунта.

Шишкова отметила, что в последнее время Алиса начала «строить» всю свою семью. По словам модели, девочки удалось усмирить даже Тимати, который не слушается никого.

«Она может набрать по телефону и сказать: «Где мои штаны?» Причем таким тоном… Я говорю: «Алиса, какие штаны?» «Он мне должен был привести эти штаны, где они!?» А Тима, видимо, сидит на встрече. Он начинает заикаться: «Ш-штаны, а они вот там лежали…» «Где!?» Мне уже неловко, и я говорю: «Алиса, отпусти папу, он на важной встрече». Она такая: «Где мои штаны?» — вспомнила блогерша.

Шишкова добавила, что у нее периодически случаются панические атаки из-за дочери. Модель уточнила, что «закидоны» 12-летней Алисы вполне соответствуют ее возрасту.

Шишкова также опровергла, что ее дочь живет на постоянной основе с бабушкой Симоной Юнусовой.

Блогерша объяснила, что их семья живет в одном ЖК, поэтому Алиса часто навещает своих родственников. Модель подчеркнула, что благодарна матери Тимати за родительских опыт и воспитание внучки.

