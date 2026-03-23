В МИД пообещали ответ на «беспредел» Запада на Балтике

МИД: разбой Запада в Балтийском море не останется без реакции РФ
Случаи разбоя и беспредела в Балтийском море не останутся без реакции РФ с использованием всех необходимых средств. Об этом говорится в заявлении МИД России.

В ведомстве отметили, что некоторые европейские государства, в частности Франция, Швеция и Финляндия, останавливают и препровождают в свои порты неугодные им суда под предлогом нарушения «международных» санкций.

Кроме того, ради достижения цели лишить Россию доходов от международной торговли в Евросоюзе изобрели определение «теневой флот», которого не существует в международном морском праве и под прикрытием которого осуществляется разбой на морских коммуникациях, говорится в публикации.

Как напомнили в МИД РФ, международные санкции утверждает Совбез ООН. При этом односторонние незаконные рестрикции не являются ни международными, ни легитимными.

«Российская сторона рассматривает эти практики стран ЕС как неприемлемые, недопустимые, грубо нарушающие букву и дух Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, и будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении политические, правовые и иные инструменты для обеспечения уважения принципа свободы судоходства», — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

20 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Военно-морские силы (ВМС) страны захватили судно Deyna («Дейна»), которое якобы входит в состав российского «теневого флота». По данным Reuters, на борт танкера, следующего под флагом Мозамбика из порта Мурманска, высадились французские военные. Отмечается: причиной операции стали подозрения на «использование фальшивого флага». Агентство уточнило, что операция проводилась при участии британских союзников.

Ранее Украина атаковала российский газовоз у берегов Мальты.

 
