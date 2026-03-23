Еврокомиссия призвала государства ЕС начать сезон закачки газа к зиме

Европейская комиссия призывает государства-члены Евросоюза уже сейчас начать сезон закачки газа в связи с военным конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте ЕК.

«С учетом волатильности рынка, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке, Европейская комиссия призывает государства-члены начать сезон закачки газа и подготовку к нему скоординированно и своевременно к следующей зиме», — говорится в пресс-релизе.

В ЕК выразили уверенность в том, что безопасность энергоснабжения стран-членов Евросоюза в настоящее время остается обеспеченной за счет незначительной зависимости от импорта из этого региона и поставкам сжиженного природного газа, которые проходили через Ормузский пролив до начала конфликта вокруг Ирана, однако своевременная и скоординированная подготовка имеет решающее значение для обеспечения необходимого заполнения газовых хранилищ к будущему отопительному сезону с учетом рыночных условий, а также с применением гибкостей.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.