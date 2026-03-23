Иран счел решение США отложить удары попыткой сбить цены на энергоносители

Президент США Дональд Трамп своими заявлениями об отсрочке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана и якобы переговорах с Тегераном планирует лишь выиграть время для американской армии и снизить цены на энергоносители. Об этом заявило министерство иностранных дел Ирана, передает агентство Mehr.

«Заявления президента США — это часть усилий по снижению цен на энергоносители и выигрышу времени для реализации военных планов», — отметили в иранском МИД.

До этого Трамп написал в соцсети Truth Social, что у него состоялись хорошие и продуктивные переговоры с Ираном, поэтому он принял решение отложить любые удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Исламской Республики на пять дней — на время новых встреч.

21 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

Ранее в США заявили, что знали о последствиях попытки смены власти в Иране.