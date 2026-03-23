Бизнесмену Галицкому стало плохо во время заседания суда

Инвестор Галицкий потребовал вызвать скорую помощь в суд из-за проблем с сердцем

Инвестор Александр Галицкий во время заседания в Тверском суде Москвы попросил вызвать ему скорую помощь. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне что-то плохо с сердцем. Прошу вызвать скорую», — сказал Галицкий.

Судья выполнить просьбу отказалась, предложив ему выйти из суда и вызвать медицинскую помощь самостоятельно, оставив представлять интересы своих адвокатов.

11 марта Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства имущество инвестора Галицкого на 8 млрд рублей.

В суде сообщили, что Генпрокуратура направила иск о запрете деятельности объединения, включающего Александра Галицкого и корпорацию Almaz Capital Partners, в связи с осуществлением экстремистской деятельности и обращении имущества в доход государства.

В публикации газеты «Известия» отмечается, что в исковом заявлении речь идет о двух нежилых зданиях и земельном участке в деревне Обушково Истринского района Подмосковья, жилом здании в Истре, квартире в Пресненском районе Москвы, а также четырех машино-местах в Красносельском районе столицы.

В октябре 2025 года Пресненский суд Москвы наложил арест на имущество Галицкого на сумму более 400 млн рублей.

