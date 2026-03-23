Хачанов объяснил поражение от 151-й ракетки мира на турнире в Майами

Yves Herman/Reuters

15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов в эфире YouTube-канала «Больше!» заявил, что чувствовал себя не в своей тарелке по ходу матча третьего круга «Мастерса» в Майами с испанцем Мартином Ландалус-Лакамброй.

«Просто бывают такие матчи, к сожалению, когда просто не задалось с самого начала. Пытался найти игру, не мог при этом найти свой ритм, а он всё хорошо делал. Не знаю, как будто борьбу навязал, а вроде бы и нет. Не всё получалось. Вроде бы подача была, но на приёме, в розыгрышах, не чувствовал себя в своей тарелке», — сказал Хачанов.

Россиянин уступил испанцу, занимающему 151-е место в мировом рейтинге, со счетом 3:6, 6:7 (2:7). Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

Хачанов сделал восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из трех брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Андрей Рублев вылетел с престижного турнира в Майами.

 
Теперь вы знаете
Шахматист может похудеть на 7 кг за турнир. Как сжечь тысячи калорий, не двигаясь с места?
