В Москве не работает оплата общественных туалетов из-за перебоев со связью

В Москве могут включить в «белые списки» общественные туалеты на улицах города. Об этом пишет портал «Подъем».

Уточняется, что из-за ограничений в работе мобильного интернета жители не могут оплатить туалеты. В обслуживающей организации отметили, что при полной блокировке не поможет даже переход на расчет наличными.

«Мы сейчас с нашими подрядчиками, которые занимаются оплатой, договариваемся, как занестись в «белый лист», сейчас идет процесс согласования», — сказали журналистам.

Как отмечает издание, проблемы наблюдаются не во всех туалетах, а только в тех, что ближе к центру столицы.

В центральных районах Москвы, а также в Санкт-Петербурге и других городах России в последнее время наблюдаются перебои в работе мобильного интернета и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности и продлятся так долго, как это будет необходимо. В феврале Владимир Путин подписал закон, позволяющий ограничивать связь по требованию ФСБ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минцифры опровергли подготовку «белых списков» для домашнего интернета.