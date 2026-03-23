Российские подростки стали чаще совершать преступления в интернете

Количество противоправных деяний, совершенных несовершеннолетними в интернете, увеличилось вдвое. Об этом сообщила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская, пишет ТАСС.

«В 2025 году таких преступлений было совершено более 8 тысяч. А если сравнить с 2022 годом, то это было порядка 4,8 тысячи преступлений. То есть практически в два раза рост», — сказала она.

Фальковская отметила, что подростки часто попадают под действия кураторов. Преступники вовлекают несовершеннолетних в наркобизнес — молодые люди распространяют запрещенные вещества, рассчитывая на быстрый заработок. Кроме того, выросло число подростков, участвовавших в подозрительных финансовых операциях.

Как сообщил адвокат Евгений Грицков, за 2025 год подростки в России совершили более 14 тыс. различных преступлений, в криминальной среде это одна из наиболее тревожных статистик. Почти всегда несовершеннолетние шли на это ради обогащения, помогая мошенникам и становясь распространителями запрещенных веществ.

