Средства ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

На подлете к Москве сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«Системой ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в публикации.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал количество уничтоженных украинских дронов за сутки. По информации главы региона, в период с 8:00 22 марта до 8:00 23 марта над территорией субъекта сбили 248 БПЛА самолетного типа.

Накануне в Васильевском муниципальном округе Запорожской области четыре человека пострадали из-за атак украинских войск. Один из запущенных ВСУ беспилотников ударил по машине, в которой находился 39-летний водитель. Другой БПЛА атаковал мужчину, ехавшего на электросамокате. Также при атаках травмы получили 33-летняя женщина и 69-летний мужчина.

Ранее украинские войска атаковали вышку телецентра в Донецке.