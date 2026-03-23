Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Стало известно об остановке экспорта нефти из главных российских портов

Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Экспорт российской нефти через балтийские порты Усть-Луга и Приморск был приостановлен после атаки дронов на Ленинградскую область. Об этом пишет агентство Reuters.

Из материала следует, что прошедшая атака беспилотников стала крупнейшей для региона за все время. По информации источника агентства, в порту Приморск после ударов начался пожар. Официального подтверждения этих данных на момент публикации нет. О повреждениях Усть-Луга Reuters не сообщает.

Через эти два порта Россия проводит до половины всего морского экспорта.

В ночь на 23 марта Ленинградская область подверглась крупнейшей атаке дронов с начала спецоперации на Украине. По данным губернатора Александра Дрозденко, над регионом сбили около 70 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате удара дрона произошел пожар в порту Приморска, в Гатчинском районе БПЛА повредил жилой дом.

Telegram-канал SHOT писал, что более 300 рейсов были задержаны и отменены в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге на фоне атаки беспилотников на Ленинградскую область. С воскресенья был отложен вылет 107 самолетов, еще 69 — отменены. На прилет задерживается 91 рейс, отменены — 66.

Ранее в Ленобласти дрон упал в поле и повредил линию электропередачи.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
