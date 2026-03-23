Стало известно об остановке экспорта нефти из главных российских портов

Reuters: после атаки дронов встал экспорт нефти из портов Приморск и Усть-Луга

Экспорт российской нефти через балтийские порты Усть-Луга и Приморск был приостановлен после атаки дронов на Ленинградскую область. Об этом пишет агентство Reuters.

Из материала следует, что прошедшая атака беспилотников стала крупнейшей для региона за все время. По информации источника агентства, в порту Приморск после ударов начался пожар. Официального подтверждения этих данных на момент публикации нет. О повреждениях Усть-Луга Reuters не сообщает.

Через эти два порта Россия проводит до половины всего морского экспорта.

В ночь на 23 марта Ленинградская область подверглась крупнейшей атаке дронов с начала спецоперации на Украине. По данным губернатора Александра Дрозденко, над регионом сбили около 70 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате удара дрона произошел пожар в порту Приморска, в Гатчинском районе БПЛА повредил жилой дом.

Telegram-канал SHOT писал, что более 300 рейсов были задержаны и отменены в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге на фоне атаки беспилотников на Ленинградскую область. С воскресенья был отложен вылет 107 самолетов, еще 69 — отменены. На прилет задерживается 91 рейс, отменены — 66.

Ранее в Ленобласти дрон упал в поле и повредил линию электропередачи.