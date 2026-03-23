Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Экс-главу Ижевска осудили по делу о злоупотреблении должностными полномочиями

Олег Бекмеметьев/VK

Бывший глава Ижевска Олег Бекмеметьев осужден на пять лет по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Удмуртии.

Кроме того, Бекмеметьев лишился права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на три года.

Бекмеметьев был задержан летом 2023 года за передачу муниципальных и государственных земель в собственность коммерческой организации, занимающейся строительством многоквартирных жилых домов. Он возглавлял столицу Удмуртии с 2018 года по май 2023 года. Свой уход с поста ижевского градоначальника экс-мэр тогда объяснил «переходом на новую работу».

Изначально суд принял решение отправить Бекмеметьева под домашний арест, однако прокуратура подала апелляционную жалобу с целью оставить экс-чиновника в СИЗО.

Ранее первого заместителя мэра Орла приговорили к трем годам колонии за коррупцию.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
