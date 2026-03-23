Экс-главу Ижевска осудили по делу о злоупотреблении должностными полномочиями

Бывший глава Ижевска Олег Бекмеметьев осужден на пять лет по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Удмуртии.

Кроме того, Бекмеметьев лишился права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на три года.

Бекмеметьев был задержан летом 2023 года за передачу муниципальных и государственных земель в собственность коммерческой организации, занимающейся строительством многоквартирных жилых домов. Он возглавлял столицу Удмуртии с 2018 года по май 2023 года. Свой уход с поста ижевского градоначальника экс-мэр тогда объяснил «переходом на новую работу».

Изначально суд принял решение отправить Бекмеметьева под домашний арест, однако прокуратура подала апелляционную жалобу с целью оставить экс-чиновника в СИЗО.

