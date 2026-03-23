Трамп заявил о смене режима в Иране

Президент США Дональд Трамп назвал происходящее в Иране сменой режима, поскольку в стране появились новые руководители. Об этом сообщает NBC News.

Журналист Джо Кернен заявил в эфире телеканала, что в разговоре с ним американский лидер говорил о смене режима, «так как теперь речь идет о совершенно других официальных лицах». При этом Кернен подчеркнул, что это личное восприятие главы государства, и отметил, что часть руководства, по его мнению, осталась прежней. Само интервью телеканал пока не опубликовал.

23 марта Трамп заявил в соцсети Truth Social, что у Соединенных Штатов состоялись хорошие и продуктивные переговоры с Ираном и он прикажет военным отложить любые удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Исламской Республики на пять дней — на время новых встреч. По словам американского лидера, Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней вели продуктивные беседы о полном урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее в США заявили, что знали о последствиях попытки смены власти в Иране.