От «Времени Счастливых» до «Черной графини»: 7 новых российских сериалов

В Москве прошел пятый фестиваль контента стримингов Original+, на котором традиционно показали новые российские сериалы. Триумфатором стала комедия «Гордость» (главные призы ей отдали оба жюри — индустриальное и прессы, также награды получили режиссер Сергей Арутюнян и актриса Алана Чочиева). Еще в смотре участвовали, например, мистический детектив Ильи Куликова «Черная графиня», семейная мелодрама «Время Счастливых» с Тихоном Жизневским и детективная комедия «Почти настоящий детектив» с Максимом Лагашкиным и Гошей Куценко. Кинокритик Павел Воронков оценил все новинки из программы Original+ — и расположил их в порядке от худшей к лучшей.

Где и когда смотреть: на «Смотрим» — неизвестно

Психотерапевтка Софья Дорина (Ольга Ломоносова) работает по собственному методу «Выход»: она вводит пациентов в гипноз, позволяя им проникнуть в «черную комнату» подсознания, но строго на то время, что горит спичка у нее в руке. Однажды одна из подопечных Дориной жестоко убивает своего жениха и прямо обвиняет в случившемся терапевтку. Вскоре и с другими ее клиентами начинают твориться странности. На кону оказывается не только карьера, но и свобода женщины. И, вероятно, зрительский рассудок. «Выход» Оксаны Барковской (как и ее муж Игорь Прокопенко, главным образом она известна производством передач для канала РЕН ТВ) даже по меркам эфирного телевидения выглядит откровенно нелепо, так что о нем тяжело рассуждать всерьез. Эта мутноватая драма с примесью детектива и психотриллера так бестолково написана, сыграна и снята, что сама будто бы вводит зрителя в гипноз, вынуждая отключить сознание до финальных титров. К счастью, спичка всегда догорает, а титры всегда наступают.

Оценка: 1/10

«Затмение», реж. Игорь Каграманов

Специальный приз «РГ Медиа»

Где и когда смотреть: на Первом канале и «Кино1ТВ» — неизвестно

Ретротриллер в декорациях оттепельной Москвы 1960 года, где случается вспышка оспы. Эпидемию пытаются предотвратить героические врачи и представительный кэгэбэшник Шилов (Дмитрий Миллер), у которого со страшной болезнью личные счеты: когда-то от нее умерла его жена. Тем временем черная хворь распространяется по самому пестрому участку жизни столицы — стиляжному подполью, куда погружается не только Шилов, но и его юная дочь, влюбившаяся в скользкого фарцовщика. В руках авторов сериала перспективный исторический материал «Затмения», за многие десятилетия обросший коконом городских легенд, скисает и тонет в нарративах про кольцо врагов. Так что смотреть шоу имеет смысл разве что в гомеопатических дозах — из соображений вакцинации.

Оценка: 1/10

«Зовите Витю!», реж. Денис Тяпичев

Самый ожидаемый проект по мнению индустриального жюри, приз «Оригинальный актер» Илье Соболеву

Где и когда смотреть: на «Кионе» — неизвестно

Жизнь экстрасенса-шарлатана Вити (Илья Соболев) в одночасье рушится, когда родная бабушка по пути на тот свет насылает на него проклятие: теперь он, как и покойная, начинает по-настоящему видеть и слышать призраков, а еще лишается всего нажитого нечестным путем. Чтобы реабилитироваться, он должен помочь восьми душам, застрявшим в призрачном состоянии, решить их проблемы, что позволит им перейти в мир иной. Помогать Вите будет видеоблогерша Саша (Александра Бортич), которая собиралась его разоблачить, а теперь надеется запечатлеть на камеру встречу со сверхъестественным. Что молодые российские кинематографисты повадились черпать вдохновение в голливудских картинах, на которых выросли, во-первых, не новость, а во-вторых, не порок. Но что толку, если даже «Страшилы» Питера Джексона тут мутируют в набившую оскомину комедию условного ТНТ, которая еще и начинается с вырвиглазного парада целиком сгенерированных нейросетью изображений: у сериала «Зовите Витю!» плохо получается быть даже вторичным, и неясно, что его держит в этом мире.

Оценка: 1/10

Приз «Оригинальный сериал» индустриального жюри, приз «Оригинальный сериал» жюри прессы, приз «Оригинальное режиссерское видение» Сергею Арутюняну, приз «Оригинальная актриса» Алане Чочиевой

Где и когда смотреть: на Wink — сейчас

Стоило только повару-стажерке Алине (Алана Чочиева) добиться заветного места в штате столичного ресторана, как ей приходится возвращаться домой в Осетию: оказывается, родители уже решили вопрос с ее замужеством. Девушка шантажом уговаривает коллегу, обаятельного бармена-лоботряса Максима (Алексей Онежен), отправиться с ней на малую родину, чтобы сыграть «неудачного жениха», — по плану, отец Алины должен отвергнуть и прогнать юношу, и тогда она, оскорбленная, уедет вслед за ним. По приезде все, разумеется, идет не так, а влюбленность постепенно перестает быть притворной. Чем все закончится, предсказать несложно, а проверять наверняка большого желания не возникает: даже если вынести за скобки раздражающие попытки «Гордости» не занимать конкретной позиции в отношении архаичных патриархальных устоев, тут попросту не набирается материала на полноценный сериал, даже с учетом получасового хронометража эпизодов, так что просмотр шоу быстро становится довольно скучным занятием. Красная цена всей «Гордости» — два часа экранного времени.

Оценка: 4/10

«Почти настоящий детектив», реж. Дмитрий Булейко

Где и когда смотреть: на «Кинопоиске» и СТС — неизвестно

Популярный актер Максим Лагашкин (Максим Лагашкин) приезжает в небольшой городок, чтобы провести торжественный розыгрыш беспроцентного кредита от местного банка, но оказывается в центре криминальной истории, которая лишь поначалу кажется попыткой ограбления с захватом заложников. За дело берется отважная следовательница Надя (Ольга Лерман), ради этого сбежавшая из роддома на излете девятого месяца. Стоит ли говорить, что комедия «Почти настоящий детектив» — это далеко не «Настоящий детектив»? Впрочем, в итоге он оказывается почти смешным сериалом, чередующим неплохие шутки с очевидным кринжем, а твист состоит в том, что самоирония Лагашкина тут меркнет не только перед прошлогодним бенефисом Дмитрия Нагиева в «Актерище», но и перед яркой героиней Лерман, крадущей все зрительское внимание.

Оценка: 5/10

«Время Счастливых», реж. Илья Силаев

Приз «Оригинальная коллаборация» платформам Start и Okko

Где и когда смотреть: в Okko и на Start — сейчас

Семейная мелодрама, расщепленная на три эпохи: действие разворачивается в 1985-м, 1999-м и 2012 годах, с шагом в 13 лет. То же несчастливое число 13 по иронии судьбы оказывается и номером квартиры, куда заселяют молодую семью со звучной фамилией Счастливые. Там у университетского преподавателя Ивана (Вадим Соснин, затем Тихон Жизневский) и его супруги Марины (Евгения Леонова, затем Ольга Лерман) родится тройня, там на Счастливых будут сыпаться невзгоды, там семья окажется на грани раскола из-за многолетнего груза сожалений. Телевизионная драматургия и стилистика «Времени Счастливых» — с их санта-барбаровщиной, странными твистами, вычурными рифмами и образами (Жизневский в какой-то момент смешно мнет в руках томик «Ста лет одиночества», чтобы вы точно усвоили референс) — вещь, конечно, не самая изысканная. Но все-таки просматривается что-то пронзительное в этой истории, наглядно демонстрирующей, что времена в России бывают исключительно турбулентные, а время счастливых, если и было вообще, закончилось в 2012 году.

Оценка: 6/10

«Черная графиня», реж. Илья Куликов и Иван Корвин

Приз «Оригинальный сценарий» Илье Куликову и Варваре Морозовой, диплом жюри прессы «За небанальное сочетание истории и современности»

Где и когда смотреть: в Okko — с 26 марта

В старинном особняке, с которым связана мрачная легенда о призраке Черной графини, проходит иммерсивный спектакль для одного зрителя — уставшего от всего вокруг бизнесмена Бориса (Кирилл Кяро). Для режиссера Тимура (Юрий Чурсин) это уже 12-я по счету постановка, разработанная специально под заказчика. А вот один из артистов умирает по-настоящему впервые — в ружье загадочным образом оказывается боевой патрон. В ожидании помощи команда спектакля и зритель, изолированные от внешнего мира, решают разобраться в произошедшем самостоятельно. По словам автора сериала Ильи Куликова, в «Черной графине» он пытался воспроизвести дух советских экранизаций Агаты Кристи — говорухинских «Десяти негритят» и «Тайны «Черных дроздов» Вадима Дербенёва (а сам сюжет был вдохновлен, судя по всему, трагической гибелью Галины Хатчинс на съемках вестерна «Ржавчина» с Алеком Болдуином). До советской классики «Черная графиня», конечно, не дотягивает, но это все равно настоящий подарок для всех ценителей куликовской мистики — упоротой («Моими глазами», «Чернобыль. Зона отчуждения», «Агентство О.К.О.», «Документалист. Охотник за призраками») и не очень («Перевал Дятлова»).

Оценка: 7/10