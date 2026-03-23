Путин созвонился с премьер-министром Армении Пашиняном

Путин и Пашинян по телефону обсудили развитие отношений России и Армении

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонный разговор. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В заявлении отмечается, что созвон был организован по инициативе Еревана.

«Обсуждены различные аспекты дальнейшего развития двусторонних отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах», — рассказали в пресс-службе.

26 апреля Пашинян посетил Польшу с официальным визитом. В ходе поездки премьер-министр Армении заявил, что республика не намерена отказываться от присутствия на своей территории российской 102-й военной базы. Она расположена в городе Гюмри на севере страны.

Как сказал глава правительства, Москва и Ереван — партнеры с тесными экономическими и политическими связями. В настоящее время отношения Армении и России находятся на этапе трансформации, при этом в республике хотели бы и дальше развивать сотрудничество, подчеркнул Пашинян.

Также он назвал решающей роль Путина в установлении перемирия между Арменией и Азербайджаном в ноябре 2020 года. Премьер-министр обратил внимание, что те договоренности впоследствии превратились в декларацию о мире, подписанную в августе 2025 года.

Ранее в Армении сообщили об отсутствии намерения наносить вред России.