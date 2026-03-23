Россиянам рассказали стоит ли ожидать раннего нашествия насекомых этой весной

ПНИПУ: аномально снежная зима не означает, что летом дачников ждут полчища насекомых
Аномально снежная зима не означает, что летом дачников ждут полчища насекомых, слизней и змей. Связь между высотой сугробов и численностью вредителей сильно преувеличена, рассказали специалисты Пермского Политеха. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Как пояснила ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Мария Комбарова, снег действительно может работать как «одеяло», защищая почву от промерзания. Однако важна не столько его высота, сколько условия формирования.

По словам специалиста экологического консалтингового центра ПНИПУ Максима Симакина, толстый снежный покров снижает глубину промерзания, но численность видов определяется не зимой, а весной и летом. На нее влияют температура, влажность, доступ к пище, болезни и хищники.

Ключевым фактором становится характер весны. При холодной погоде и застое талой воды многие организмы гибнут. При теплой — успешно выходят из зимовки, но одновременно активизируются их естественные враги.

«Так работает трофическая цепь: рост численности одних видов сопровождается увеличением других», — рассказала Комбарова.

Для комаров важны водоемы: их личинки развиваются в воде. При теплой и влажной весне сезон начнется раньше и может быть более интенсивным.

«В регионах с временными водоемами обильное таяние снега действительно может дать всплеск численности», — заключид Симакин.

При этом в местах с постоянными водоемами количество комаров от сугробов почти не зависит.

Численность мух также определяется не зимой, а условиями весны. «Главную роль играют тепло, влажность и наличие органических отходов, а не глубина снега», — подчеркнул Симакин.

Слизни активнее размножаются во влажную погоду. Если весна будет сырой и прохладной, они действительно могут нанести ущерб растениям. Однако «испанские слизни», о которых часто пишут СМИ, пока остаются локальной проблемой. Их яйца плохо переносят морозы без снежного покрова, а массового распространения по стране не наблюдается.

Снежный покров может защищать места зимовки змей от промерзания, но их активность определяется сроками потепления.Гадюки зимуют в укрытиях, а их массовый выход зависит прежде всего от прогрева, а не от высоты сугробов.

При этом Мария Комбарова отметила, что в этом году их может быть немного больше: «Толстый снег мог повысить выживаемость».

Среди главных вредителей остаются колорадский жук, слизни и проволочник. Их выживаемость зависит от того, был ли снег в начале морозов и насколько глубоко промёрзла почва. В целом, по оценке ученых, экстремальных сценариев ждать не стоит.

«Экстраординарных событий этот год, скорее всего, не принесет. Ситуация будет в пределах нормы», — заключили эксперты.

