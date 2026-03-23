Премьер Вьетнама рассказал о «красной нити» в отношениях с Россией

Премьер Вьетнама заявил об искренности в двусторонних отношениях с Россией

Двусторонние отношения России и Вьетнама отличают искренность и дружба. Об этом в ходе переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил глава правительства азиатской республики Фам Минь Чинь, передает ТАСС.

Во время встречи представитель Ханоя отметил, что взаимные визиты лидеров стран являются хорошей основой для развития отношений. Они позволяют «вывести на новые высоты» связи между государствами, подчеркнул Фам Минь Чинь.

«Мы рады тому, что в отношениях наших стран, хотя есть объективные трудности, но красной нитью является искренность, дружба и добросердечность наших народов», — сказал премьер-министр Вьетнама.

Он добавил, что Ханой всегда готов быть вместе с Москвой. По словам главы правительства, этот факт никогда не изменится.

20 марта министерство иностранных дел Вьетнама сообщило, что Фам Минь Чинь с 22 по 25 марта посетит Россию с официальным визитом. В поездке премьер-министра сопровождает высокопоставленная делегация, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее правительство РФ одобрило проект одного соглашения с Вьетнамом.