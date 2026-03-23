Санду выдвинула обвинения Украине

Основным источником незаконного оборота оружия в Молдавии является Украина и Приднестровье. Об этом заявила президент республики Майя Санду, ее слова приводит РИА Новости.

«По контрабанде оружия источником является война на Украине и Приднестровский регион», — сказала она во время общения с журналистами по итогам заседания высшего совета безопасности.

Санду не исключила, что риски для республики будут каждый день возрастать. В связи с этим она поручила правительству Молдавии обеспечить постоянный механизм межведомственной координации для купирования угроз.

До этого глава национального центра управления кризисами при правительстве Молдавии Сергей Диакону заявил, что республика может оказаться частью транзитного пути для большого объема нелегального оружия с Украины. Диакону отметил, что страна готовит «несколько сценариев и оперативных планов». Власти республики решили заранее подготовиться к риску превращения в зону транзита для большого количества боеприпасов, отметил он.

В ноябре прошлого года в Молдавии задержали трех подозреваемых и предполагаемого организатора контрабанды оружия из Украины. По данным местной прокуратуры, фигуранты дела пытались провести восемь боеприпасов и еще 18 деталей от боеприпасов на территорию страны.

Ранее в Молдавии ликвидировали сеть наркоторговли, состоящую из украинцев.