Топливный кризис из-за войны на Ближнем Востоке затронул еще одну страну

ТАСС: на ряде АЗС в столице Таиланда пропало дизельное топливо
На некоторых заправочных станциях в столице Таиланда — Бангкоке — пропало дизельное топливо. Об этом сообщает ТАСС.

«Оно особенно популярно у владельцев коммерческого транспорта в Таиланде. В наличии на заправках есть газохол с содержанием этанола и обычный бензин», — сказано в материале.

По данным телеканала Thai PBS, АЗС во многих провинциях столкнулись с нехваткой топлива из-за повышенного спроса водителей. Некоторые операторы жаловались на сокращение ежедневных квот на поставку, что вынуждало их ограничивать объем топлива, особенно дизельного.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

