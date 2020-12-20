Назван способ переноса старых чатов из мессенджеров на новый смартфон

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков рассказал о простом способе восстановления чатов из мессенджеров в новом смартфоне, передает агентство «Прайм».

Для этого в настройках старого гаджета перед переносом данных нужно выбрать ежедневную активацию данных, сказал Кусков. Он объяснил, что таким образом пользователь сможет перенести все данные и контент на телефоне в облако. При загрузке нового смартфона будет запрошена авторизация по номеру телефона владельца, к которому привязан аккаунт, для переноса всех сохраненных данных из облака на новый гаджет.

Процесс займет всего несколько минут, добавил Кусков.