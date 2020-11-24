Эксперт призвал ежемесячно удалять некоторые данные из смартфона

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков заявил, что сэкономить память смартфона может ежемесячный аудит установленных на нем приложений. Об этом сообщает «Прайм».

По его словам, редко используемые приложения стоит ежемесячно удалять. Это позволит не только освободить память устройства, но и сэкономить интернет-трафик, который расходуется на автоматическое обновление приложений.

Также эксперт посоветовал проверять и чистить хранящуюся в облаке информацию, чтобы не увеличивать объем передаваемых данных. Кроме того, в настройках телефона стоит отключить автоматическое сохранение в память телефона контента, который приходит через мессенджеры.

В заключение Кусков порекомендовал отключить push-уведомления приложений, которыми вы не пользуетесь. Благодаря этому смартфон будет работать оперативнее.

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