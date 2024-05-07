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Коллега Шевчука по сцене объяснил «революционные» речи музыканта

Лидер группы «Пилот» Кнабенгоф заявил, что Шевчук всю жизнь был против власти

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Илья Питалев/РИА Новости

Лидер группы «Пилот» Илья «Черт» Кнабенгоф объяснил «революционные» высказывания солиста группы «ДДТ» Юрия Шевчука во время концерта в Дубае. Коллегу Шевчука по сцене цитирует «Абзац».

Кнабенгоф призвал не воспринимать действия Шевчука всерьез, поскольку музыкант, по его словам, всю жизнь общается с ограниченным кругом лиц и не имеет объективного взгляда на реальность.

«Юра всю жизнь был против власти — это уже многолетняя привычка. Я думаю, что дело в невозможности принять новое, увидеть какие-то изменения в стране», — предположил он.

По словам рок-музыканта, Шевчук остался в душе «революционером, подростком и нигилистом».

Также Кнабенгоф предположил, что лидер «ДДТ» вряд ли сможет рассчитывать на концерты в России.

На концерте в Дубае Шевчук произнес небольшую речь о профессиональных шутках историков, которые считают, что смена власти происходит двумя разными способами. В одном случае все начинается хорошо, а заканчивается плохо, в другом же случае все начинается плохо, а заканчивается «какой-нибудь революцией». Сам Шевчук заверил, что является сторонником именно второй теории.

Адвокат и юрист-международник Дмитрий Романенко заявил, что после этого Шевчуку могут запретить въезд в ОАЭ.

6 мая председатель Совета отцов России Андрей Згонников потребовал у Генпрокуратуры и Минюста признать Шевчука иностранным агентом.

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