В МИД РФ резко высказались о дипломатах Запада, бойкотирующих инаугурацию Путина

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал дешевкой поведение ряда представителей Запада, которые отказались присутствовать на инаугурации Владимира Путина. Его слова приводит телеканал «Россия-24»

«Эти попытки сыграть на том, что нас пригласили, но мы не появимся здесь, — это дешевка. Это несерьезно, так солидные люди себя не ведут», — заявил Рябков.

В то же время он отметил, что у Москвы нет иллюзий в отношении манер «противников и оппонентов».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ проводит выборы и инаугурацию не для отчетности перед Западом.

Инаугурация президента РФ состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени. Путин в пятый раз даст присягу на Конституции, а затем обратится к россиянам с речью. Выборы главы государства проходили с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку — 77,44%.

Ранее Песков назвал вторичным или третичным отсутствие западных послов на инаугурации.