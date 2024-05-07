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Стоимость проживания в российских отелях на майские праздники резко выросла

РСТ: цены в отелях на майские праздники за год выросли в среднем на 10-15%

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Freepik.com

Остановиться на майские праздники в российских отелях стало дороже в среднем на 10-15% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные сервиса Bnovo.

В некоторых регионах стоимость проживания в отелях за год выросла значительно сильнее. Лидером стала Кабардино-Балкария, где средний чек увеличился вдвое. Следом идут Воронежская (+77,8%) и Смоленская (+61,3%) области.

Между тем в ряде российских регионов цены, наоборот, упали. Так, остановится в отеле в Московской области на майские праздники стало дешевле в 1,5 раза, в Крыму — на 14,7%, Камчатском крае — на 11,7%.

Самыми популярными внутренними направлениями на долгие майские выходные в 2024 году стали Санкт-Петербург, Краснодарский край, Москва, Татарстан и Калининград. Годом ранее наиболее востребованными были Владимирская область, Адыгея, Алтай, Мурманская область и Хабаровский край.

До этого россиянам посоветовали бронировать туры как можно раньше. Это позволит значительно сэкономить на путешествии, отмечают эксперты.

Ранее сообщалось, что в РФ стало проще снять жилье при поездкe с ребенком или домашним животным.

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