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Экс-игрока сборной России европейский клуб пригласил на финал Лиги чемпионов

Экс-футболист Бут рассказал, что «Боруссия» позвала его на финал Лиги чемпионов

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Кубань 24: ДОК

Бывший полузащитник «Черноморца», «Боруссии», «Фрайбурга» и «Шинника» Владимир Бут рассказал о последнем звонке из дортмундской «Боруссии». Его слова передает «Чемпионат».

«Спрашивали, прилечу ли я на финал на «Уэмбли», если пройдут «ПСЖ» в полуфинале. Заказывал пару моих маек. Там сейчас работает тренером вратарей Маттиас Клейнштейбер, с которым мы играли в юношах. А спортивный директор — Себастьян Кель, с ним мы провели четыре года во «Фрайбурге», близко дружим. Дортмунд в моем сердце», — сказал Бут.

7 мая «Боруссия» проведет ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов против «ПСЖ» в Париже. 8 мая «Реал» примет во втором полуфинале «Баварию».

Финал намечен на 1 июня.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

Ранее был назван единственный россиянин, который может перейти в «Арсенал».

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