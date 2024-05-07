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Следствие требует арестовать журналистку Надежду Кеворкову

Следствие просит суд арестовать журналистку Надежду Кеворкову

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Надежда Кеворкова/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Следствие просит суд арестовать 65-летнюю журналистку Надежду Кеворкову, которая подозревается в оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кеворковой поступило в суд. Оно будет рассмотрено ближайшее время», — сказали агентству в суде.

Кеворковой вменяют то, что она опубликовала в своем Telegram-канале текст журналиста Орхана Джемаля, который был ее близким другом, о нападении боевиков на Нальчике в 2005 году.

Женщину, которая пишет на тему ислама и публиковалась в крупнейших российских СМИ, задержали 6 мая. Ее подозревают в оправдании терроризма и дружбе с исламскими радикалами. При обыске в квартире Кеворковой, как писали «Известия», обнаружили плакаты в поддержку фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир» (организация запрещена в России). Журналистка свою вину не признает.

Кеворкова работала репортером в Афганистане, Иране, Турции, Сирии, секторе Газа и на Северном Кавказе. В 2010 году была номинирована на премию International Women of Courage. Последнее время много внимания уделяла палестино-израильскому конфликту, выступая против Израиля.

Ранее в Мурманской области арестовали журналиста Сергея Карелина.

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