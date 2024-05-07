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Путин направился на инаугурацию

Путин направился на инаугурацию в Большой Кремлевский дворец

Президент Владимир Путин за несколько минут до 12:00 покинул рабочий кабинет в Первом корпусе Кремля и направился в парадную резиденцию главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

Президент выехал из Первого корпуса Кремля на инаугурацию на обновленном российском лимузине Aurus. Этим автомобилем он воспользовался впервые. Машине необходимо проделать путь в несколько сотен метров до Большого Кремлевского дворца.

В Большом Кремлевском дворце Путин принесет присягу и в пятый раз займет пост главы государства.

До этого стало известно, что в Кремле началась церемония вступления Путина в должность президента России. Церемония инаугурации президента проходит в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Присутствующие в зале встали с мест.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее стало известно, что на инаугурации Путина впервые присутствует ребенок.

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