«Договорились быть свободными»: муж Нюши о разводе

Бизнесмен Игорь Сивов подтвердил новость о разводе с певицей Нюшей. Об этом он сообщил в беседе с изданием «СтарХит».

По словам Сивова, несмотря на расставание, его отношения с экс-супругой были и остаются близкими.

«Мы знаем абсолютно все друг про друга. Мы сами договорились о возможности быть свободными и сообщить о расставании, когда оба посчитаем, что пришло время», — сказал он.

В августе 2017 года Нюша вышла замуж за Сивова. В 2018-м певица родила дочь Серафиму-Симбу. В декабре 2021-го у артистки и предпринимателя появился сын Саффрон. В 2022 году Нюша рассказала Светлане Бондарчук, что столкнулась с изменой со стороны супруга, когда была беременна вторым ребенком. Несмотря на это, певица простила Сивова.

7 мая Нюша подтвердила слухи о разводе.

«Никого ни в чем не виню и прошу вас вместе со мной смотреть в будущее, а не прошлое», — заявила она.

Ранее Нюша получила премию в Дубае.