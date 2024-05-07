Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Договорились быть свободными»: муж Нюши о разводе

Бизнесмен Сивов подтвердил новость о разводе с певицей Нюшей

close
100%
igorsivovv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бизнесмен Игорь Сивов подтвердил новость о разводе с певицей Нюшей. Об этом он сообщил в беседе с изданием «СтарХит».

По словам Сивова, несмотря на расставание, его отношения с экс-супругой были и остаются близкими.

«Мы знаем абсолютно все друг про друга. Мы сами договорились о возможности быть свободными и сообщить о расставании, когда оба посчитаем, что пришло время», — сказал он.

В августе 2017 года Нюша вышла замуж за Сивова. В 2018-м певица родила дочь Серафиму-Симбу. В декабре 2021-го у артистки и предпринимателя появился сын Саффрон. В 2022 году Нюша рассказала Светлане Бондарчук, что столкнулась с изменой со стороны супруга, когда была беременна вторым ребенком. Несмотря на это, певица простила Сивова.

7 мая Нюша подтвердила слухи о разводе.

«Никого ни в чем не виню и прошу вас вместе со мной смотреть в будущее, а не прошлое», — заявила она.

Ранее Нюша получила премию в Дубае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами